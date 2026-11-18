La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa por la sustracción de 21 joyas en una vivienda del centro de la ciudad donde trabajaba como limpiadora.

La investigación comenzó el 9 de octubre, después de que la propietaria denunciara que el 29 de septiembre había echado en falta las piezas que guardaba en un joyero de su dormitorio. La trabajadora acudía al domicilio desde finales de julio para realizar tareas de limpieza.

Según la investigación, la detenida habría aprovechado ese acceso a la vivienda para llevarse las joyas y venderlas posteriormente en un establecimiento de compraventa de oro situado en la calle Granada, próximo a la Plaza de Toros.

Las fotografías permitieron identificar las joyas

La propietaria había realizado fotografías y descripciones de sus piezas antes de la sustracción. Este material permitió a los agentes del Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial comparar las joyas localizadas en el comercio con las denunciadas.

Los investigadores intervinieron el 13 de octubre los anillos, pendientes y un colgante que todavía permanecían en el establecimiento, y posteriormente se los devolvieron a su legítima propietaria. Entre las piezas recuperadas figuraba también un anillo con aguamarina que había sido localizado previamente por la propia denunciante junto a la empresa de limpieza.

La presunta estafa estaría relacionada con la venta de las joyas, ya que la mujer habría cobrado por entregar al comercio piezas que no le pertenecían. La Policía Nacional informó al establecimiento de sus derechos como posible perjudicado.

La detención se produjo el 23 de octubre. Tras prestar declaración, la mujer quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.

La Policía Nacional recuerda la importancia de conservar fotografías de las joyas y otros objetos de valor, especialmente de sus detalles distintivos, para facilitar su identificación en caso de sustracción.