Gisela protagonizará el encendido navideño de Huércal de Almería el 28 de noviembre

Huércal de Almería dará la bienvenida a la Navidad el próximo sábado 28 de noviembre con el encendido de su alumbrado, un acto que contará con la participación de la cantante Gisela. La celebración comenzará a las 19:30 horas en la plaza de Las Mascaranas y está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con Crash Music.

La cita abrirá la programación navideña del municipio con una propuesta dirigida a toda la familia. Además de la presencia de la artista, la tarde incluirá un espectáculo de videomapping, animación y música a cargo de un DJ.

Los más pequeños podrán depositar sus cartas de deseos en una casita de Navidad instalada para la ocasión. El reparto de galletas navideñas completará una jornada pensada para compartir en familia el inicio de las fiestas.

El Ayuntamiento dará a conocer en los próximos días la programación completa, que reunirá actividades para todos los públicos a lo largo de estas fechas.

Una trayectoria vinculada a la música, el teatro y Disney

Gisela se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo. Desde entonces, ha desarrollado su carrera como cantante y actriz, con una destacada presencia en el teatro musical y una estrecha vinculación con el universo Disney en España. Su voz forma parte de canciones de películas como Frozen, Encantada y Peter Pan.

En 2003 ganó el Festival de Viña del Mar como representante de España y, en 2008, participó en Eurovisión por Andorra. Otro de los hitos de su trayectoria llegó en 2020, cuando se convirtió en la primera cantante española en actuar en la gala de los Premios Óscar de Hollywood, donde interpretó «Mucho más allá», de Frozen 2.