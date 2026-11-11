Abascal celebrará en Almería su primer acto de campaña en Andalucía el 14 de noviembre

El presidente nacional de Vox y candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal, protagonizará el próximo sábado, 14 de noviembre, en Almería su primer acto de campaña en Andalucía. La cita tendrá lugar a partir de las 13.00 horas en la Plaza de la Constitución.

El encuentro, organizado bajo el lema 'Es sentido común', se celebrará apenas unas horas después de la apertura oficial de la campaña electoral de Vox, prevista para la tarde del viernes en la Plaza de Colón de Madrid.

La última visita de Abascal a Andalucía fue el pasado 6 de noviembre, cuando participó en un acto de precampaña en el Palacio de Congresos de Granada. Anteriormente, el 11 de octubre, había iniciado la precampaña en Estepona (Málaga), acompañado por el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

El dirigente nacional también tuvo una presencia destacada en la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo. Tras aquellos comicios, Andalucía pasó a formar parte de las cuatro comunidades autónomas en las que Vox comparte gobierno con el PP, junto con Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En las elecciones del 17M, Vox logró 15 escaños, uno más que en 2022. Estos parlamentarios, sumados a los 53 del PP-A, proporcionan a la coalición que sostiene al Gobierno andaluz una amplia mayoría absoluta en la Cámara autonómica.