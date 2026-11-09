Lotería de Navidad: la Policía Nacional alerta de los fraudes más habituales y cómo evitarlos

La ilusión de la Lotería de Navidad puede dar paso a una pérdida económica o a una disputa si no se toman precauciones al comprar, compartir y custodiar los décimos. La Policía Nacional advierte de los riesgos asociados al sorteo y recomienda conservar la documentación de las operaciones y dejar constancia de quién participa y cuánto juega.

Las compras por internet, los décimos compartidos entre familiares o compañeros de trabajo y las participaciones que venden asociaciones y comercios requieren especial atención. Contar con justificantes y acuerdos claros puede resultar decisivo para acreditar el derecho a un premio o denunciar un posible fraude.

Décimos compartidos: mejor dejarlo por escrito

Cuando varias personas comparten un décimo, la Policía Nacional aconseja fotografiarlo o fotocopiarlo por ambas caras y anotar los datos que lo identifican: número, serie, fracción y fecha del sorteo.

El acuerdo debe especificar quién guarda el original, quiénes participan y qué cantidad o porcentaje corresponde a cada persona, además de incluir sus datos identificativos y firmas.

Si el reparto se acuerda por WhatsApp u otra aplicación de mensajería, conviene conservar la conversación completa y la aceptación de los participantes. Una fotografía del décimo, por sí sola, puede no aclarar quién juega ni en qué proporción. También deben guardarse los comprobantes de los pagos.

Cuando el premio compartido se tramite a través de una entidad financiera, identificar a los beneficiarios y sus porcentajes permite acreditar que las cantidades repartidas corresponden a su participación en el décimo.

Participaciones: comprobar el emisor y la cantidad jugada

Las papeletas que comercializan asociaciones, clubes, comercios y otras entidades no son décimos oficiales, aunque sirven para acreditar una participación en ellos. El hecho de que estén impresas en un papel distinto no significa, por sí mismo, que sean falsas.

Antes de comprarlas, es importante comprobar que identifican al emisor, el número, el sorteo y la cantidad que se juega. Si el precio incluye un donativo, ambos conceptos deben figurar por separado. Por ejemplo, una participación de cinco euros puede destinar cuatro al sorteo y uno a financiar a la entidad.

La Policía recomienda conservar la papeleta original y los datos de contacto del organizador, que será quien deba abonar el premio correspondiente. Estas participaciones no se cobran directamente en una administración o en un banco como si fueran décimos oficiales.

Los organizadores, por su parte, deben garantizar que todas las participaciones vendidas estén respaldadas por los décimos adquiridos y mantener una documentación clara sobre su emisión y custodia.

Compras por internet: verificar al vendedor antes de pagar

La recomendación principal es adquirir la lotería en puntos de venta autorizados. En las compras por internet, hay que comprobar que se accede a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o a la página auténtica de una administración, así como revisar la identidad y los datos de contacto del vendedor.

Las ofertas anormalmente baratas, los anuncios de procedencia dudosa y los mensajes que llevan directamente a una página de pago deben despertar sospechas. El candado del navegador o las letras HTTPS no garantizan, por sí solos, que el comercio sea legítimo.

Antes de completar la operación, conviene revisar qué se compra, cómo se entregará o custodiará el décimo y qué resguardo recibirá el comprador. Los correos de confirmación, los comprobantes de pago y las capturas de la operación deben conservarse.

En las compras presenciales, es importante verificar que el décimo corresponde al sorteo deseado y contiene sus elementos de identificación y comprobación. Ante cualquier duda, lo recomendable es consultar en una administración de loterías.

Robo o pérdida: denunciar sin esperar al sorteo

Fotografiar el décimo tras adquirirlo y guardar la imagen en un lugar seguro facilita su identificación si desaparece. La copia debe permitir leer el número, la serie, la fracción y el sorteo, además de recoger el sello del anverso.

Si se produce un robo o un extravío, la Policía aconseja denunciar cuanto antes, sin esperar al resultado del sorteo, y comunicar lo ocurrido a Loterías y Apuestas del Estado. La denuncia debe describir las circunstancias e incorporar las pruebas disponibles, como fotografías, fotocopias, justificantes de compra o acuerdos entre participantes.

Si el décimo resulta premiado, la persona afectada debe acudir al juzgado con la denuncia para que se tramite lo que corresponda. Denunciar no bloquea automáticamente el pago ni garantiza la recuperación del premio.

Premios falsos y el timo del tocomocho

Entre los fraudes más habituales figuran los mensajes que anuncian un supuesto premio y exigen un pago previo para liberarlo, cubrir gastos o completar trámites.

La Policía Nacional recomienda no enviar dinero, no facilitar claves ni datos bancarios y no abrir los enlaces incluidos en esas comunicaciones. Cualquier aviso debe verificarse por una vía oficial independiente, especialmente cuando se refiere a un sorteo en el que no se ha participado.

Otro engaño es el conocido timo del tocomocho. Un desconocido asegura tener un décimo premiado que no puede cobrar y ofrece venderlo a cambio de dinero. En ocasiones, otras personas intervienen para aparentar que confirman la autenticidad del premio y presionar a la víctima para que actúe con rapidez.

Ante estas situaciones, no debe entregarse dinero ni acompañar a los desconocidos al banco o al domicilio para cerrar la operación. La Policía aconseja trasladar estas advertencias a las personas mayores del entorno familiar.

También deben rechazarse las ofertas de compra de décimos premiados por un importe superior al premio, ya que podrían encubrir operaciones de blanqueo de capitales.

Proteger el décimo y respetar el plazo de cobro

Los décimos deben conservarse en un lugar seguro y protegido del deterioro. Si uno resulta dañado, no debe desecharse: lo adecuado es acudir a la delegación comercial de loterías más cercana para que se tramite su revisión y se determine si puede abonarse.

La Policía Nacional recuerda que los premios de la Lotería de Navidad tienen un plazo de cobro de tres meses, contado a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. El canal de cobro y los requisitos de identificación dependen de la cuantía del premio.

Si se sospecha de una estafa, es importante guardar anuncios, conversaciones, correos electrónicos, justificantes de pago y cualquier otro documento que ayude a acreditar lo sucedido, y aportarlos al presentar la denuncia.