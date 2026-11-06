'Destapa Los Vélez', escaparate gastronómico comarcal

El Palacio Provincial de la Diputación de Almería ha acogido la presentación oficial de una nueva edición de ‘Destapa los Vélez’, la consolidada ruta gastronómica comarcal organizada por la Asociación de Empresarios de la Comarca de Los Vélez. La iniciativa se desarrollará durante los cuatro fines de semana de noviembre, convirtiéndose en el gran punto de encuentro de la cocina tradicional, el producto de proximidad y el turismo de interior del norte provincial. El itinerario gastronómico recorrerá los cuatro municipios de la comarca de viernes a domingo: comenzará en Vélez-Blanco (6, 7 y 8 de noviembre), continuará en Chirivel (13, 14 y 15 de noviembre), viajará a Vélez-Rubio (20, 21 y 22 de noviembre) y culminará en María (27, 28 y 29 de noviembre). El certamen cuenta con el respaldo de la Diputación de Almería, la Asociación para el Desarrollo Rural Adeso Vélez, los cuatro consistorios participantes, ASEMPAL, Unicaja, Grupo Cooperativo Cajamar y distribuidores locales como Jesús Cabrera.

El certamen cuenta nuevamente con el asesoramiento y valoración técnica de dos referentes de la alta cocina almeriense: los chefs Juan Moreno y Tony García. Ambos profesionales han resaltado el nivel de la hostelería velezana, la calidad de sus materias primas y la singularidad de una cocina de montaña marcada por la autenticidad y el trato cercano de sus gentes, invitando a la sociedad a disfrutar de un mes completo dedicado al sabor y la identidad de Los Vélez.