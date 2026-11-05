Fallece un trabajador de 41 años tras caer desde cuatro metros en una planta de reciclaje de Almería

Un trabajador de 41 años ha perdido la vida este miércoles después de precipitarse desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaba labores en una planta de reciclaje situada en Cuevas de los Medina, en la capital almeriense.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso en torno a las 13:25 horas. La llamada alertaba de que un hombre había sufrido una caída mientras trabajaba en estas instalaciones.

Según fuentes municipales, el fallecido participaba en los trabajos de construcción de la planta y se encontraba realizando tareas de remate. Por el momento, no han trascendido las causas concretas que provocaron el accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, los servicios sanitarios del 061 y Protección Civil. Sin embargo, los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

Asimismo, el 112 comunicó lo sucedido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para que se investiguen las circunstancias del suceso.

Las obras de la planta continúan adelante y están prácticamente terminadas. Los trabajos están siendo ejecutados por Prezero, empresa concesionaria del servicio de gestión de residuos de la ciudad de Almería.