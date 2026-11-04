Amat reclama que Guardia Civil y Policía Nacional convivan en Roquetas y paraliza la cesión del edificio policial

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha endurecido su posición ante la reorganización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevista para el municipio. El regidor considera que la llegada de la Policía Nacional no puede suponer la desaparición de la Guardia Civil y defiende que ambos cuerpos deben mantener su presencia en la localidad para atender las necesidades de seguridad de los vecinos.

La controversia se ha intensificado después de que se conociera la posible desaparición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y Aguadulce, una reorganización que, según las informaciones trasladadas, supondría la salida de alrededor de 183 agentes durante el próximo mes de diciembre.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido paralizar la cesión a la Policía Nacional de la mitad del edificio de 12.000 metros cuadrados proyectado para albergar las dependencias de la nueva comisaría y de la Jefatura de la Policía Local. Amat condiciona cualquier avance a conocer los planes definitivos del Gobierno en materia de seguridad.

El alcalde insiste en que Roquetas necesita más efectivos y no un simple intercambio de agentes entre cuerpos policiales. Según las estimaciones municipales, la localidad cuenta con cerca de 117.000 habitantes censados, una cifra que puede superar los 160.000 ciudadanos en determinados periodos, por lo que considera necesarios entre 300 y 320 efectivos de ambos cuerpos de seguridad.

Amat ha defendido reiteradamente que la Guardia Civil debe continuar en el municipio y que la Policía Nacional debe incorporarse para complementar los recursos existentes. En este sentido, considera que la dimensión demográfica y el crecimiento de Roquetas justifican la presencia simultánea de ambos cuerpos.

La polémica también se ha trasladado al ámbito institucional. El regidor ha cuestionado las declaraciones realizadas por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes López, durante su reciente visita a Roquetas, al considerar que no se había producido una comunicación institucional suficiente sobre el futuro del puesto y sus efectivos.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez información detallada sobre el número de agentes que abandonarían el municipio, los efectivos de Policía Nacional que llegarían y el calendario previsto para llevar a cabo la reorganización.

La situación se ha complicado además por el frente judicial. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha informado de una resolución de la Audiencia Nacional que anula la disposición ministerial relativa a la creación de la nueva comisaría, un asunto que ha añadido incertidumbre al proyecto policial previsto para Roquetas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene su reivindicación: que la implantación de la Policía Nacional no implique perder la presencia histórica de la Guardia Civil. Amat considera que la prioridad debe ser garantizar la seguridad ciudadana y que cualquier reorganización debe traducirse en un incremento real de los recursos policiales disponibles para Roquetas de Mar.