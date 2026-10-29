El Ministerio de Agricultura le dice 'no' al Thrips Parvispinus

Fuentes de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, han confirmado a Onda Cero que el Ministerio de Agricultura que preside Luis Planas, ha denegado, por carta, la petición de Andalucía de que el Ministerio autorice una materia activa, llamada 'spirotetramat', para hacer frente al Thrips Parvispinus. Esta materia activa está autorizada en otros países europeos, pero el Ministerio de Agricultura español no considera necesario su autorización y aplicación. Es la misma circunstancia que en la campaña agrícola pasada pasó con la lechuga en Pulpí y el Levante almeriense con la plaga del pulgón, que de nuevo el Ministerio no autorizó una materia activa temporal para hacer frente a esta plaga. Según el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Almería, Coitaal, Fernando Paniagua, ha asegurado a Onda Cero que "esta plaga trasciende de lo que hemos conocido hasta ahora. Los agricultores estamos atados de pies y manos, sólo con la lucha integrada y control biológico es muy díficil frenar al Parvispinus. Necesitamos la ayuda del Ministerio de Agricultura con esta materia activa temporal, porque sino el cultivo de pimiento puede hasta llegar a perderse en Almería".

Ante esta situación, la Mesa de Sanidad Vegetal, compuesta por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y las principales organizaciones profesionales agrarias de Andalucía, ha incidido que sólo una sustancia activa, de manera temporal, podría hacer frente a la plaga del Thrips Parvispinus. Una autorización que ha sido denegada por el Ministerio de Agricultura y que deja, aún más complicada, la situación de los cultivos de pimiento de la provincia de Almería.