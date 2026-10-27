Bisbal agota entradas en Almería y anuncia segunda fecha

David Bisbal suma una nueva cita en su tierra. El cantante actuará también el domingo 27 de junio de 2027 en la Plaza de Toros de Almería, después de vender todas las entradas para el concierto previsto el día anterior. La segunda fecha, de la mano de SienteLaPlaza + Music, brindará otra oportunidad a sus seguidores para disfrutar en directo de su gira 'Eternos'.

La respuesta del público permitirá al artista ofrecer dos conciertos consecutivos en la capital almeriense. Su regreso a casa se perfila así como una de las citas musicales destacadas del próximo verano, con dos noches en las que Bisbal volverá a compartir su voz y su energía con el público de su tierra.

Ante la gran demanda registrada para el concierto del 26 de junio, cuyas localidades ya están completamente agotadas, SienteLaPlaza + Music ha puesto ya a la venta las entradas para la nueva fecha del 27 de junio de 2027.