Camilo, David Bisbal y El Barrio, primeras citas de Siente La Plaza en Almería para 2027

Camilo, David Bisbal y El Barrio son los primeros artistas anunciados por Siente La Plaza + Music en la provincia de Almería para 2027. La programación se repartirá entre la capital, que recibirá a Bisbal el 26 de junio y a El Barrio el 18 de septiembre, y Roquetas de Mar, donde Camilo actuará el 10 de julio. Las tres citas tendrán como escenario las plazas de toros de ambos municipios.

Las actuaciones reunirán tres propuestas musicales distintas: la nueva gira ‘Eternos’ de David Bisbal, el tour ‘Para cuando sean mayores’ de Camilo y la celebración de los treinta años de trayectoria de El Barrio. Estos son los primeros nombres con los que la promotora está dando forma a su oferta de conciertos para el próximo año.

David Bisbal presentará ‘Eternos’ en su tierra

La primera de las tres fechas será la de David Bisbal, que regresará a la Plaza de Toros de Almería el sábado 26 de junio de 2027, a las 22.00 horas. El cantante almeriense llevará a este escenario su ‘Tour Eternos’, con el que abre una nueva etapa artística vinculada a su álbum del mismo nombre.

Según la presentación de la promotora, el espectáculo incorporará nuevos arreglos musicales y una puesta en escena diseñada para este proyecto, que toma como referencia algunas de las canciones más importantes de la música en español y concede protagonismo a la voz y la interpretación. Las entradas para la actuación ya figuran a la venta en los canales de Siente La Plaza.

Camilo volverá a Roquetas de Mar el 10 de julio

El siguiente encuentro será en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, donde Camilo ofrecerá un concierto el sábado 10 de julio de 2027. La actuación del artista colombiano se enmarca en su gira ‘Para cuando sean mayores’, que recorrerá distintas ciudades españolas durante los meses de junio y julio, después de su paso por Estados Unidos, Puerto Rico y otros países del continente americano.

El repertorio combinará las canciones de su nueva etapa con los éxitos que han marcado su trayectoria. El regreso del intérprete de ‘Vida de rico’, ‘Tutu’ y ‘Favorito’ amplía a Roquetas de Mar las citas provinciales anunciadas por Siente La Plaza para el próximo año.

El Barrio celebrará treinta años de carrera en septiembre

La Plaza de Toros de Almería volverá a ser protagonista el sábado 18 de septiembre de 2027, a las 22.00 horas, con el concierto de El Barrio. José Luis Figuereo regresará a la capital con ‘30’, la gira con la que conmemora sus tres décadas sobre los escenarios, presentada bajo el lema ‘Lo que guardas te hace volver’.

La celebración coincide con el lanzamiento de ‘Relicario’, su decimoquinto álbum de estudio. El concierto permitirá al público almeriense sumarse a esta revisión de la trayectoria del artista gaditano, cuyas entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de la promotora.

Con estas incorporaciones, Siente La Plaza avanza una programación para 2027 que distribuirá sus conciertos entre junio, julio y septiembre, con dos actuaciones en la capital y una en Roquetas de Mar.