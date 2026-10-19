Garrucha se prepara para celebrar el Festival de la Gamba Roja

El municipio de Garrucha se prepara para celebrar una nueva edición del Festival Gastronómico de la Gamba Roja, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre. En Onda Cero Almería se ha realizado una entrevista a Pablo Fernández, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Garrucha, para conocer los detalles de este evento, que busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la localidad y reforzar su atractivo turístico y gastronómico.

Durante la entrevista, Fernández ha destacado la importancia de la gamba roja como símbolo de la identidad de Garrucha y de su tradición marinera. El concejal ha puesto el acento en la calidad de este producto del mar y en la necesidad de seguir promocionándolo como uno de los grandes referentes de la gastronomía almeriense, capaz de atraer visitantes y contribuir a la proyección del municipio.

El festival contará con una amplia representación de la hostelería local, que ofrecerá a vecinos y visitantes distintas propuestas gastronómicas para disfrutar de la gamba roja y descubrir nuevas formas de degustar este producto. Además, participarán productores de la marca Sabores Almería, que mostrarán la variedad y calidad de los alimentos de la provincia.

La programación se completará con conciertos en directo, con el objetivo de crear un ambiente festivo durante todo el fin de semana. Según ha explicado el concejal en la entrevista, este tipo de iniciativas también contribuyen a dinamizar la economía local y a respaldar al sector hostelero, al tiempo que convierten Garrucha en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de su gastronomía y de su tradición marinera.

Con esta nueva edición, Garrucha aspira a consolidarse como uno de los destinos gastronómicos destacados de la provincia. El Festival de la Gamba Roja se celebrará del 6 al 8 de noviembre y combinará gastronomía, productos almerienses y música en directo en torno a uno de los grandes emblemas del municipio.