La DANA Adam castiga El Ejido con inundaciones históricas de más de 116 litros por metro cuadrado

El Ejido trata de recuperar la normalidad de forma progresiva tras sufrir el impacto de una de las tormentas más severas que se recuerdan en los últimos años. Las precipitaciones torrenciales provocadas por la DANA Adam descargaron con una violencia inusitada sobre el municipio, dejando un acumulado histórico de 116,4 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de El Ejido-Norte.

La situación meteorológica obligó a la Agencia Estatal de Meteorología a elevar el nivel de alerta al aviso rojo durante la tarde. El momento más crítico se vivió cuando cayeron más de 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, una cantidad de agua imposible de absorber por los sistemas de drenaje y que transformó las principales avenidas y calles ejidenses en auténticos ríos caudalosos.

Caos urbano y arrastre de vehículos. El agua corrió con fuerza por el casco urbano, arrastrando a su paso contenedores, mobiliario público y numerosos vehículos y camiones que se vieron sorprendidos por la crecida. Los servicios de emergencia locales y el centro de coordinación de Onda Cero El Ejido han reportado más de un centenar de incidencias en pocas horas.

Tras las fuertes lluvias de la DANA, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, destacó que "no hemos tenido que lamentar ningún daño personal, que es nuestra principal preocupación". Además, solicitó firmemente a los ciudadanos extremar las precauciones y "evitar desplazamientos innecesarios y cruzar ramblas, avenidas o zonas con acumulaciones de agua". Por otro lado, aseguró que todos los servicios municipales continúan 100% operativos y trabajando de forma coordinada con los equipos de emergencia para restablecer la normalidad en el municipio tanto en núcleos urbanos como rurales.

Los avisos han estado relacionados principalmente con balsas de agua en la vía pública, sótanos y plantas bajas completamente anegadas, y desprendimientos de tierra en algunos accesos urbanos. El Ayuntamiento de El Ejido reaccionó con rapidez decretando la suspensión inmediata de todas las actividades culturales, deportivas, recreativas y de ocio programadas para las próximas jornadas, incluyendo las esperadas pruebas de la Legión y los espectáculos municipales en el Teatro Auditorio.

Grave impacto en el sector agrícola

Más allá de los núcleos urbanos, la principal preocupación se centra ahora en el motor económico de la comarca: los invernaderos. Aunque todavía es pronto para evaluar las pérdidas económicas exactas, los caminos rurales del Poniente almeriense han sufrido importantes destrozos estructurales, socavones y pérdidas de firme, dificultando el acceso a las explotaciones agrícolas. Agricultores de la zona informan de balsas de agua estancada y afecciones estructurales en cubiertas de plástico debido al peso del agua y el granizo que acompañó a la tormenta en algunos puntos.

Sin daños personales

A pesar de la espectacularidad de las imágenes y la gravedad de las inundaciones, la concejalía de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento ha confirmado que afortunadamente no se han registrado daños personales.

En estos momentos, un amplio despliegue de efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos del Poniente y operarios de las áreas de Agricultura y Obras Públicas trabajan a destajo en las calles y caminos para retirar el fango, despejar las vías obstruidas por sedimentos y restablecer por completo la circulación. Desde Onda Cero El Ejido seguiremos actualizando la información conforme se conozca el balance de daños en el campo ejidense.