Onda Cero trae a Almería a la narradora María Oruña para presentar 'La Cámara de las Maravillas'

'La Cámara de las maravillas' es el décimo título publicado por la escritora viguesa María Oruña.

Libros en la Onda, de Onda Cero, trae la obra y a la autora el martes 20 de octubre a las 20 horas en la Casa de Las Mariposas. Un acto con acceso libre hasta completar aforo. Habrá firma de ejemplares, posibilidad de preguntar, y mucha más interacción entre el publico y la novelista.

En su nuevo y fascinante thriller ambientado en el mundo del arte, María Oruña vuelve a atrapar a los lectores con una intriga irresistible, unos personajes inolvidables y una trama repleta de sorpresas que gira en torno a los misterios de la Cámara de las Maravillas, donde las obras más bellas y sofisticadas conviven con el robo, la traición y el asesinato.

Sinopsis:

En el majestuoso Palacio Dorado, situado en el centro de Madrid, lo más selecto del mundo del arte se ha reunido para la inauguración de Pentimento, un museo que muestra reproducciones de obras de arte icónicas en el contexto donde se exhibieron por primera vez. Amanda Mendoza, la anfitriona, observa con desconfianza a uno de los invitados: el enigmático Dimas Chevalier, el ladrón de guante blanco más famoso de Europa, que, tras unos años en la cárcel, asegura que se ha reformado por completo. Mientras, una figura oscura salta ágilmente por el tejado del palacio para entrar en la Cámara de las Maravillas, un lugar en el que la familia Mendoza guarda los más fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente. Dimas, acusado de forma indirecta del robo, se verá obligado a colaborar con Amanda para limpiar su nombre y descubrir quién ha profanado la Cámara de las Maravillas.