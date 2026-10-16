Un hombre muere tiroteado en el barrio de Pescadería de Almería

Un hombre ha fallecido este viernes tras recibir varios disparos en la calle Blas de Lezo, situada en el barrio de Pescadería, en Almería capital. Los disparos se han escuchado en torno a las once y media de la mañana, momento en el que se ha alertado de este nuevo episodio de violencia en la ciudad.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el tiroteo, así como la identidad de la víctima y los posibles motivos del ataque. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo se han desarrollado los hechos.

A esta hora, los agentes continúan trabajando en el lugar del suceso y todavía no se ha procedido al levantamiento del cadáver. La investigación permanece abierta y, según la información disponible hasta el momento, las actuaciones se desarrollarán bajo secreto para no comprometer las pesquisas policiales.