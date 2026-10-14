El fallecido en el tiroteo del Sector 20 era el hermano de Juana Santiago

La víctima del tiroteo ocurrido esta madrugada en el Sector 20 de Almería es Antonio Santiago Santiago, hermano de Juana Santiago, condenada por el asesinato de la niña Montserrat Fajardo, de siete años, en 2002. La mujer salió de prisión hace apenas dos meses, después de cumplir una pena de 23 años.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado la identidad del fallecido, mientras la Policía Nacional continúa investigando para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable. Por ahora, no se ha confirmado que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la mañana, cuando el trabajador de limpieza acababa de terminar su turno y se dirigía a su vehículo, a la salida del punto limpio del polígono industrial del Sector 20. En ese momento, fue abordado y recibió varios disparos. El autor habría escapado de la zona y, según las primeras informaciones, otra persona alertó de que había sido amenazada con un arma por alguien que abandonaba el lugar.

Martín ha pedido prudencia y discreción mientras avanzan las pesquisas policiales, también para determinar si existen circunstancias relacionadas con el entorno de la víctima.

Antonio Santiago era, según fuentes próximas a la investigación, el único familiar de Juana Santiago que todavía residía en Almería. La mujer fue condenada en 2005 por la muerte de Montserrat Fajardo, cuyo cuerpo fue encontrado en una caja de cartón en la calle Sierra de Monteagud, con numerosas heridas de arma blanca y quemaduras provocadas por ácido sulfúrico.