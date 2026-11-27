La candidata número uno del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Anabel Mateos, ha defendido en una entrevista en Onda Cero Almería la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha situado la llegada del AVE a la provincia entre los principales compromisos de cara a la próxima legislatura.

Mateos ha asegurado que el presidente del Gobierno es quien merece inaugurar la conexión ferroviaria de alta velocidad con Almería. La socialista ha atribuido los retrasos acumulados a los años de gobiernos del Partido Popular y ha defendido que el Ejecutivo actual ha retomado las inversiones. No obstante, ha reconocido que las obras también han sufrido demoras relacionadas con el soterramiento de Lorca.

Agricultura: apoyo a los productores afectados por el trips parvispinus

La candidata socialista también se ha referido a la situación del campo almeriense y, en particular, a los daños provocados por el trips parvispinus. Mateos, que se ha presentado como hija de agricultores y conocedora de la realidad del sector, ha reclamado apoyo económico para los productores afectados y ha criticado la respuesta de la Junta de Andalucía ante esta plaga.

Además, ha cuestionado la petición del PP de autorizar productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Frente a esa posibilidad, ha defendido alternativas como la lucha biológica y las compensaciones económicas a los agricultores.

Agua y desalación en Almería

En materia hídrica, Mateos ha defendido la apuesta por la desalación como recurso para garantizar el suministro de agua en la provincia. Ha reivindicado las actuaciones vinculadas a la desaladora del Bajo Almanzora y su ampliación, así como la necesidad de avanzar en el proyecto del Bajo Almanzora II.

También ha aludido a las bonificaciones para el uso de agua desalada y a las infraestructuras de canalización, que considera fundamentales para atender las necesidades de agricultores y regantes.

Vivienda y seguridad

Sobre el acceso a la vivienda, la candidata ha defendido la política del Gobierno central y la aplicación de la Ley de Vivienda, incluida la declaración de zonas tensionadas. Durante la entrevista ha mencionado distintas líneas de ayudas para rehabilitar viviendas vacías y facilitar el acceso a la compra, con cantidades de hasta 35.000 y 50.000 euros, respectivamente, según ha explicado.

En cuanto a la seguridad, Mateos ha destacado el incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia durante los últimos años. También ha reclamado más medios para hacer frente al narcotráfico.

Llamamiento al voto progresista

En el tramo final de la entrevista, la candidata del PSOE ha apelado a la movilización del electorado progresista en las elecciones del 29 de noviembre. Mateos ha defendido que su partido es la alternativa para evitar un gobierno de la derecha y la extrema derecha y ha pedido concentrar el voto en la candidatura socialista.