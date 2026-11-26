El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y presidente del PP en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado un balance muy crítico de la visita que el ministro Luis Planas llevó a cabo este miércoles al Poniente almeriense. En una entrevista concedida a Onda Cero Almería, el dirigente popular ha reprochado al Gobierno central su falta de compromisos reales con el campo de la provincia tanto en materia de sanidad vegetal como en infraestructuras hídricas.

"Sorprende que viniera sin ningún tipo de solución, el abandono a Almería y a su principal foco productivo ha sido total", ha sentenciado Fernández-Pacheco apenas veinticuatro horas después de que Planas recorriera un invernadero de pimientos en Dalías y las instalaciones de la Balsa del Sapo.

Sin alternativas frente al Thrips parvispinus

El principal foco de malestar en la Consejería y en el sector hortofrutícola reside en la negativa del Ministerio a tramitar autorizaciones excepcionales para materias activas que permitan frenar el avance del Thrips parvispinus. Durante su estancia en la provincia, el ministro descartó «atajos» y fió la respuesta exclusivamente a la investigación y a la lucha biológica, dejando a los agricultores sin herramientas de choque inmediatas en plena campaña.

Frente a esta postura, Fernández-Pacheco ha reivindicado el frente común que la Junta mantiene con las organizaciones agrarias y comercializadoras, con quienes se reunió este mismo lunes en La Mojonera, para reforzar los protocolos de prevención, arranque e inspección en los invernaderos.

Durante la entrevista, el titular andaluz de Agricultura y Agua también ha puesto el foco en el déficit hídrico que arrastra la provincia, cuestionando la gestión del Ejecutivo central en materia de recursos hídricos.

Fernández-Pacheco ha lamentado que Almería no ha recibido "ni una sola gota de agua más durante gobiernos socialistas" y ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de practicar un "sectarismo ideológico contra los trasvases", una política que, a su juicio, lastra la competitividad y el futuro del modelo productivo almeriense.

En clave orgánica y electoral, como presidente provincial del Partido Popular, Fernández-Pacheco se ha mostrado convencido de que el malestar del campo y de la sociedad almeriense por la falta de inversiones y respuestas del Ejecutivo central pasará factura al PSOE en la próxima cita con las urnas.

"Almería es muy consciente de cómo le trata su gobierno y seguro que se traducirá en las urnas", ha afirmado el dirigente popular, quien ha marcado como meta para su formación alcanzar el tercer diputado por la circunscripción de Almería en las próximas elecciones generales.