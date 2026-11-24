El Ayuntamiento de Almería ha presentado este martes su programación para la Navidad 2026-2027, que reunirá más de 220 actividades en más de treinta espacios de la ciudad. La propuesta combina cultura, música, deporte, comercio y ocio familiar, con especial atención al público infantil.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dado a conocer los principales contenidos junto a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, y la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera. En el acto también han participado representantes de las áreas municipales implicadas en una programación coordinada desde Fiestas Mayores y elaborada con la colaboración de otras administraciones, entidades y empresas.

Bajo el lema ‘Almería, una Navidad de esperanza, convivencia e ilusión compartida’, las celebraciones arrancarán oficialmente el viernes 27 de noviembre, a las 19.00 horas, con el encendido extraordinario del alumbrado en la Puerta de Purchena. El acto estará precedido de alguna sorpresa y marcará el inicio de un calendario festivo que culminará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos.

Durante la presentación, Vázquez ha señalado que la Navidad es “uno de los momentos que esperamos con más ilusión los almerienses” y ha destacado el esfuerzo municipal para preparar una oferta que responda a las expectativas de la ciudadanía.

“Almería brilla más cuando la iluminamos juntos”, ha expresado la alcaldesa, quien ha defendido estas fechas como una oportunidad para reforzar la solidaridad, el respeto y el sentimiento de pertenencia, más allá de las actividades festivas.

La regidora también ha puesto el acento en la repercusión económica y turística de la Navidad. En este sentido, ha subrayado su contribución a la actividad comercial y empresarial, así como a la proyección de la ciudad como destino.

El Paseo de Almería, protagonista de las grandes novedades

Una de las principales novedades de esta Navidad será el espectáculo de música y luz que se estrenará el próximo viernes en el renovado Paseo de Almería, coincidiendo con el encendido extraordinario.

El espectáculo, que ofrecerá pases diarios a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas, transformará este emblemático espacio urbano en un universo de estrellas fugaces, combinando iluminación, sonido y efectos visuales para crear una experiencia especialmente pensada para disfrutar y compartir en familia.

“El Paseo se convertirá en un universo de estrellas fugaces, donde la luz y el sonido crearán una experiencia para contemplar, fotografiar y compartir. Será uno de los nuevos lugares de encuentro de estas fiestas”, ha destacado la alcaldesa, convencida del éxito que tendrá esta propuesta.

La iluminación extraordinaria contará este año con más de un millón y medio de puntos de luz, distribuidos por calles, plazas y espacios emblemáticos del centro y los barrios. Entre las propuestas más destacadas figuran también la iluminación de la Plaza de la Catedral, con un cielo de luz en movimiento; el espectáculo luminotécnico y musical 'El Susurro de la Navidad', que se inaugurará el 4 de diciembre en el Parque Nicolás Salmerón, transformado en un bosque navideño de fantasía; y el videomapping de la Plaza de la Constitución, que ofrecerá pases diarios del 18 de diciembre al 4 de enero.

A estas iniciativas se sumará una exhibición de drones el 26 de diciembre, a las 20.00 horas, en la explanada de las Almadrabillas, coincidiendo con la celebración del Día del Pendón.

El Belén Municipal regresa a la Plaza Vieja

El Belén Municipal volverá a ser uno de los grandes referentes de la Navidad almeriense, recuperando este año uno de sus emplazamientos más tradicionales y emblemáticos: la Plaza Vieja. Obra de Antonio Francisco Giménez Campuzano, el Belén Monumental, Histórico, Didáctico y Etnográfico se presenta como uno de los principales atractivos de la programación navideña, conjugando la tradición belenista con la recreación de escenas, paisajes, costumbres y elementos propios de esta manifestación artística y cultural.

La instalación permitirá a los almerienses y visitantes disfrutar de una de las expresiones más arraigadas de la Navidad y se convertirá, además, en el punto de partida de un recorrido que podrá llevar a almerienses y visitantes a diferentes espacios de la ciudad.

Esta ‘Ruta de Belenes’ incluirá, entre otros, el Belén Napolitano del Museo de Arte Doña Pakyta, el de la Agrupación de Hermandades y Cofradías en el Rincón de Espronceda, el Belén de Playmobil del Centro de Interpretación Patrimonial, el de la Casa de las Mariposas, promovido por Cajamar, y otras propuestas instaladas en espacios culturales e institucionales, como el Museo de Arte de Almería o el Patio de luces de la Diputación Provincial. A ello se unirá, un año más, la exposición de Playmobil a beneficio de ARGAR en el Paseo de Almería.

Mercados, atracciones y espacios de ocio para toda la familia

La oferta navideña se completará con el tradicional Mercado Navideño de la Avenida Federico García Lorca, el nuevo ‘Christmas Food Market’ del Parque Nicolás Salmerón, la pista de hielo de la explanada de las Almadrabillas, el carrusel de la Puerta de Purchena, las atracciones infantiles del Mirador de la Rambla o los puestos del sello de excelencia gourmet de la Diputación, Sabores Almería, en la Plaza de las Velas.

Especial protagonismo tendrá también la iniciativa 'Navidad Sostenible', que se desarrollará en el Paseo de Almería desde el 28 de noviembre hasta el 4 de enero, con talleres, manualidades, juegos tradicionales, actividades creativas, intercambio de libros y juguetes y propuestas de concienciación medioambiental dirigidas a las familias.

La programación incorpora, además, una extensa oferta de conciertos, zambombadas flamencas, pasacalles, teatro, ballet, visitas guiadas, talleres y actividades en los espacios museísticos y culturales municipales.

La oferta deportiva tendrá igualmente una presencia destacada, con competiciones y encuentros de diferentes disciplinas, el programa municipal 'Vacaciones Activas', la Navidad Deportiva y la tradicional carrera de San Silvestre Ciudad de Almería, que se celebrará el 27 de diciembre.

Las mini campanadas y la Cabalgata de Reyes pondrán el broche a la programación

Entre las citas más esperadas del calendario navideño figuran también las actividades organizadas para despedir el año.

El 30 de diciembre, la Plaza de la Constitución acogerá, un año más, 'Los 12 Tomates de la Suerte', una celebración acompañada de una zambombada flamenca, mientras que el día 31 se celebrarán las tradicionales minicampanadas infantiles, pensadas para que los más pequeños puedan anticipar la llegada del nuevo año.

La programación culminará el 5 de enero con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que contará este año con 14 carrozas, cuatro pasacalles de gran formato y el reparto de 13.000 kilos de caramelos.

El Puerto de Almería se suma a la Navidad con el Tinglado como gran atractivo

La programación navideña de la capital contará también con la participación de la Autoridad Portuaria de Almería, que incorpora el espacio portuario a las celebraciones mediante AlmeriPark, el parque de Navidad del Puerto de Almería, que abrirá sus puertas del 4 de diciembre al 6 de enero.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, ha dado a conocer los principales atractivos de una feria que este año da un salto cualitativo, aprovechando la transformación del espacio portuario y la recuperación de su patrimonio histórico en el Muelle de Ribera I y la entrada al Muelle de Levante.

La inauguración tendrá lugar el 4 de diciembre, a las 19.30 horas, con el encendido de la iluminación navideña y, a las 21.00 horas, la actuación, con entrada libre, del Coro Infantil Pedro Mena de Adra.

Una de las grandes novedades será el protagonismo del rehabilitado Tinglado, que, inspirado en los mercados navideños centroeuropeos, se convertirá en el epicentro gastronómico y cultural de la feria, con 15 puestos de alimentación, una decoración e iluminación especiales y una programación artística dirigida a toda la familia. Entre las actuaciones previstas destaca la zambomba flamenca de Sonia Miranda, ‘Cantar al niño Manué’, el domingo 20 de diciembre, a las 18.30 horas.

La Feria de Navidad del Puerto reunirá alrededor de 40 propuestas entre atracciones, puestos de minijuegos y espacios de restauración, disponiendo de más de 600 plazas de aparcamiento junto a la Estación Marítima. La feria tendrá también un carácter inclusivo, con cuatro jornadas que contarán con horarios sin ruido para facilitar el disfrute de las personas con trastorno del espectro autista.

A estos atractivos se sumará, tras el día de Navidad, la llegada de uno de los Reyes Magos, que recogerá las cartas de los más pequeños, así como la posibilidad de visitar la réplica de la histórica Nao Victoria, cuya estancia en el Puerto de Almería está prevista entre el 18 de diciembre y el 10 de enero.

La feria permanecerá abierta todos los días, excepto el 24 y el 31 de diciembre, desde las 17.00 horas de lunes a sábado y desde las 12.00 horas los domingos.

Programa Navidad en Almería 2026