La Junta Electoral Provincial ha dispuesto la retirada de las referencias a formaciones políticas incluidas en la exposición ‘Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias’, que desde el pasado 9 de noviembre puede visitarse en el vestíbulo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería (UAL).

Los responsables de la Cátedra de Memoria Democrática, encargados de organizar la muestra, han explicado a Diario de Almería que se han visto obligados a retirar una parte de sus contenidos tras la denuncia presentada por VOX pocos días después de la inauguración. La exposición ya había recorrido anteriormente los campus universitarios de Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

La formación liderada por Santiago Abascal solicitó que se retirase la muestra, que se abriera un expediente a sus organizadores y que se sancionara a la Universidad de Almería. En su denuncia argumentaba que la institución académica había incumplido el principio de neutralidad durante el periodo electoral al incluir referencias a VOX bajo las categorías de «extrema derecha» y «etnonacionalistas».

Óscar Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la UAL, sostiene que esas expresiones responden a categorías científicas y conceptos propios de la politología y la historiografía. Por tanto, defiende que no se trata de calificativos electorales ni de términos peyorativos, como plantea el recurso presentado por el partido.

Desde la Cátedra también han expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión en el desarrollo habitual de las actividades docentes e investigadoras de la Universidad, así como una vulneración de la libertad de cátedra y de expresión.

La Facultad de Humanidades llevaba más de un año trabajando para incorporar ‘Going Extreme’ a su programación, en contacto con el historiador Steven Forti. La iniciativa forma parte de un proyecto europeo que estudia la influencia de los discursos y narrativas de extrema derecha en las sociedades del continente. La fecha de noviembre se había elegido como la más adecuada para su celebración antes incluso de que se conociera la convocatoria electoral.

La muestra se inauguró el día 9 y tenía previsto permanecer abierta hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, en los últimos días ha sido modificada mediante la retirada de todos los paneles que hacían referencia a VOX. Los historiadores presentaron ante la Junta Electoral una extensa respuesta documental y argumentada, en la que recordaban que la exposición había pasado por distintas universidades, incluida la de Sevilla, durante la campaña de las elecciones autonómicas. También señalaron que se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea. Pese a estas alegaciones, los paneles relacionados con partidos políticos, entre ellos un número importante de referencias a VOX, han tenido que ser retirados.

La exposición, que ahora permanece parcialmente modificada, analiza las narrativas extremistas y los discursos de odio presentes en Europa, así como su capacidad de influencia, sus efectos y sus consecuencias sociales.

El contenido se apoya en los primeros resultados del proyecto ‘Analysis of and Responses to Extremist Narratives’ (ARENAS), financiado por el programa europeo Horizon Europe. Steven Forti, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona, ejerce como coordinador local del proyecto en España.

La adaptación española de la muestra ha contado con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y de la iniciativa ‘Celebración de los 50 años de España en libertad’.

A través de sus diferentes paneles, la exposición aborda cuestiones relacionadas con tres grandes ámbitos: nación, género y ciencia. Entre las preguntas que plantea figuran qué caracteriza a una narrativa extremista, cuáles son sus principales patrones y formatos, cómo ha cambiado a lo largo del último siglo y de qué manera se ha adaptado a los nuevos contextos. También ofrece herramientas para identificar este tipo de discursos.

Óscar Rodríguez: «Indignante para una democracia avanzada». El profesor de Historia Contemporánea de la UAL Óscar Rodríguez ha criticado con dureza lo sucedido y considera que la decisión supone una intromisión en la autonomía de la actividad universitaria.

«Este episodio me parece indignante en una democracia avanzada y, sobre todo, una injerencia imperdonable en la libertad de cátedra y de enseñanza que debe regir en las universidades públicas. Bajo el lema de una supuesta neutralidad estamos asistiendo a una clara censura e intervención en la libertad de expresión y el libre desarrollo de la ciencia y enseñanza superior. Todo ello, añadido a otras noticias y tendencias en la vida política española, me parecen síntomas muy preocupantes», ha manifestado.