El Ayuntamiento de Garrucha vuelve a situar su gestión económica bajo el foco tras la publicación del informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. El alcalde, Álvaro Ramos, ha comparecido este viernes para detallar las conclusiones del documento, que analiza especialmente el ejercicio 2022 y recoge prácticas de gestión de anteriores legislaturas, durante los gobiernos socialistas encabezados por María López Cervantes.

Según los datos expuestos por el regidor, la fiscalización recoge más de un centenar de incumplimientos legales y contables. Entre las principales cifras figuran 7,87 millones de euros en gastos realizados sin cobertura contractual entre 2015 y 2024, más de un millón de ellos correspondientes únicamente a 2022.

Ramos ha utilizado como ejemplo el coste de una misma actuación musical durante las fiestas del municipio. Según la documentación que ha mostrado, la contratación de una orquesta para una jornada festiva ascendió a 16.940 euros en 2022, mientras que en 2024, bajo el Gobierno municipal posterior, la misma actuación habría costado 3.025 euros.

Documentación mostrada por el alcalde de Garrucha para comparar el coste de la actuación de una misma orquesta en 2022 y 2024. La primera adjudicación asciende a 16.940 euros y la segunda a 3.025 euros. | Onda Cero Almería

Documentación mostrada por el alcalde de Garrucha para comparar el coste de la actuación de una misma orquesta en 2022 y 2024. La primera adjudicación asciende a 16.940 euros y la segunda a 3.025 euros. | Onda Cero Almería

El informe también refleja, según el desglose presentado por Ramos, 4,97 millones de euros en gastos realizados sin consignación presupuestaria durante 2022. A esta cantidad se suman 9,21 millones en obligaciones reconocidas y 8,6 millones en pagos ejecutados sin la preceptiva fiscalización y control previo de la Intervención municipal.

Otro de los aspectos económicos señalados son los 3,54 millones de euros en impuestos pendientes de cobro que, según ha explicado el alcalde, no se gestionaron adecuadamente o llegaron a prescribir. Ramos también ha cuestionado la situación presupuestaria del Consistorio, con presupuestos prorrogados desde 2018, y ha puesto el foco en el remanente positivo de tesorería de 1,6 millones que figuraba en las cuentas de 2022. A su juicio, esta situación estaba condicionada por los cuatro millones de euros procedentes de la concesión del servicio del agua durante 25 años.

Posibles sobresueldos de 30.000 euros a la anterior alcaldesa y concejales

Uno de los apartados más destacados de la comparecencia ha sido el relativo a las retribuciones de los anteriores responsables políticos. Ramos ha asegurado que el informe recoge un supuesto de responsabilidad contable por cantidades percibidas por la anterior alcaldesa, María López Cervantes, y varios concejales por encima de las retribuciones aprobadas por el Pleno.

En concreto, entre junio de 2019 y junio de 2023, estas cantidades habrían ascendido a 30.000 euros por encima de lo autorizado. Como ejemplo, el alcalde ha mencionado el caso de una concejala que, pese a tener una dedicación parcial, habría cobrado como si estuviera en dedicación exclusiva.

El documento también recoge irregularidades relacionadas con las horas extraordinarias y las gratificaciones de los trabajadores municipales. Según los datos expuestos por Ramos, se abonaron 75.136 euros por un exceso de 3.415 horas extraordinarias, que afectaría al menos a 17 empleados y habría superado el límite legal de 80 horas anuales.

Además, el regidor ha señalado el pago de otros 17.000 euros en gratificaciones a 54 trabajadores sin partes justificativos de los responsables de los servicios.

En materia de personal, Ramos ha destacado que la fiscalización recoge 147 trabajadores temporales contratados sin que se acreditaran los correspondientes procesos selectivos públicos. También ha señalado incidencias en el proceso extraordinario de estabilización de empleo de 2022, con 20 plazas que, según su exposición, no cumplían la antigüedad mínima exigida y otros 24 trabajadores que habrían experimentado incrementos de categoría o nivel.

El alcalde denuncia el destino de materiales de construcción a viviendas particulares

Durante la comparecencia, Álvaro Ramos también ha expuesto varias actuaciones que ha relacionado con posibles irregularidades en el uso de fondos municipales. Entre ellas, ha denunciado la adquisición y distribución de materiales de construcción por un importe cercano a los 200.000 euros que, según sostiene, habrían acabado en viviendas particulares y no en dependencias municipales.

El alcalde ha mostrado una factura en la que, según su explicación, figuraba la autorización de un antiguo teniente de alcalde y el destino de los materiales a una vivienda privada. Asimismo, ha anunciado que el actual equipo de gobierno está investigando si parte de esos suministros pudieron terminar en una finca rústica de Baza vinculada a la anterior alcaldesa.

Ramos también ha puesto como ejemplo un supuesto pago de 300.000 euros por una obra que, según ha afirmado, nunca llegó a ejecutarse. Ha cuestionado que se pudiera autorizar el abono sin comprobar debidamente la realización de los trabajos.

Estas referencias forman parte de las denuncias y explicaciones realizadas por el actual alcalde durante su comparecencia y deben distinguirse de las conclusiones específicas de la fiscalización.

Pagos en efectivo sin justificar y contratos menores

Otro de los puntos señalados es la existencia de pagos en efectivo desde la caja municipal sin documentación que acreditase suficientemente su destino.

Como ejemplo, Ramos ha relatado que durante el Festival de la Gamba se habrían retirado 5.000 euros de una cuenta bancaria municipal para repartir cantidades de 300 euros entre personas que colaboraban en el evento, sin que estuvieran dadas de alta como trabajadores del Ayuntamiento.

En cuanto a la contratación, el alcalde ha asegurado que ninguno de los 100 contratos menores analizados de 2022 justificó adecuadamente su necesidad y que casi la mitad correspondían a servicios recurrentes que se habrían dividido para evitar los procedimientos ordinarios de licitación.

También ha cuestionado los gastos destinados al alquiler de maquinaria, citando el caso de una retroexcavadora que, según sus cálculos, habría trabajado unas 200 horas mensuales durante todo aquel ejercicio.

Cinco posibles supuestos de responsabilidad contable

El alcalde ha destacado que el informe recoge cinco supuestos de posible responsabilidad contable, una figura que puede implicar la obligación de devolver fondos públicos cuando se acredita un perjuicio económico causado por una gestión irregular.

Entre los casos detallados por Ramos figuran las cantidades abonadas por encima de las retribuciones aprobadas a los cargos políticos, las horas extraordinarias y gratificaciones sin justificación suficiente, los sobresueldos de funcionarios y las salidas de efectivo de la caja municipal sin soporte documental.

El regidor ha explicado que el informe definitivo será trasladado al Tribunal de Cuentas, órgano competente para determinar las posibles responsabilidades contables y, en su caso, exigir el reintegro de las cantidades correspondientes junto a los intereses legales.

Ramos también ha advertido de que algunas de las actuaciones podrían tener recorrido penal si las investigaciones acreditasen conductas deliberadas de desviación de fondos públicos. Ha mencionado posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o falsedad documental, aunque ha reconocido que corresponderá a los órganos judiciales determinar si existen responsabilidades de este tipo.

El alcalde ha recordado, además, que el actual equipo de gobierno presentó en 2025 una denuncia relacionada con el pago de gratificaciones y ha asegurado que la Fiscalía no ha considerado procedente el archivo solicitado en ese procedimiento.

Garrucha prepara un plan para restablecer la legalidad

Junto a las críticas a la gestión de anteriores legislaturas, Ramos ha detallado las medidas que asegura haber puesto en marcha desde la llegada del actual equipo de gobierno para reforzar los controles municipales.

Entre ellas ha citado la renovación de la Intervención municipal, la implantación de un sistema de administración electrónica, el establecimiento de controles horarios para la plantilla, la eliminación de determinadas productividades mensuales y el restablecimiento de la fiscalización previa de los gastos.

También ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de una relación de puestos de trabajo para ordenar y regular las retribuciones de los empleados públicos.

Como principal compromiso de futuro, el alcalde ha avanzado la preparación de un plan de acción integral que se llevará próximamente a pleno. Además, ha anunciado que todos los plenos municipales incluirán un punto específico para informar de los avances y las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas.

El objetivo, según ha explicado, es garantizar la transparencia en la gestión municipal, colaborar con los órganos fiscalizadores y judiciales y reforzar los mecanismos de control económico y administrativo del Ayuntamiento.