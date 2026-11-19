Un nuevo ensayo de los investigadores de la Estación Experimental de Cajamar 'Las Palmerillas, Corpus Pérez y David Meca demuestra que el encalado o blanqueo rojo en las cubiertas de los invernaderos reduce hasta un 84 por ciento la población de Parvispinus, con respecto a tener un blanqueo tradicional. Según los datos publicados en la Plataforma Tierra de Cajmar sobre este nuevo ensayo, en el invernadero con la cubierta encalada de rojo, Thrips parvispinus se ha mantenido en niveles muy bajos durante los primeros 76 días de cultivo de pimiento. A 27 de octubre se contaba con 1,1 adultos por planta, frente a 6,7 en el invernadero con el encalado tradicional, es decir, un 84 % menos. La diferencia no se explica por la fauna auxiliar. El ácaro depredador Amblyseius swirskii se instaló igual de bien en los dos invernaderos. Bajo el rojo no había más depredadores, sino menos Thrips parvispinus.

Son datos preliminares, pero señalan una tendencia que conviene seguir con atención. En la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas' ya comprobaron que la malla roja retrasa la entrada del thrips, pero no frena su crecimiento. Ahora se ha probado el rojo en toda la cubierta, y el comportamiento es distinto.

La idea del rojo viene de un estudio de la Universidad de Tokio con otro trips, Thrips tabaci. En él, las mallas rojas redujeron la entrada del insecto y sus poblaciones en cebolleta(se abre en otra pestaña). El ojo del trips solo tiene receptores para el ultravioleta, el azul y el verde, no para el rojo. Los autores relacionan el efecto con la luz que refleja el rojo por encima de los 600 nm (nanómetros, la unidad con la que se mide el color de la luz), aunque el mecanismo no está confirmado. Su receptor del verde capta parte de esa luz, de modo que la malla roja le envía una señal visual distinta y el insecto evita atravesarla, aunque los huecos sean más grandes que él.

Bajo el encalado rojo, el Parvispinus se mantuvo en niveles muy bajos y su crecimiento fue mucho más lento que en el encalado tradicional, sin que esta diferencia pudiera atribuirse a una mayor presencia de depredadores.

Todos los detalles del nuevo ensayo están publicados en www.plataformatierra.es