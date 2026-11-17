Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja el Cortijo de los Arcos, una construcción representativa de la arquitectura señorial relacionada con el pasado agrícola de Almería. Ubicado en el entorno de La Molineta y edificado entre 1925 y 1932, este inmueble constituye un vestigio de una etapa en la que las grandes explotaciones agrícolas, acompañadas de huertos y zonas ajardinadas, formaban parte del paisaje de esta área de la ciudad.

Pese a su relevancia histórica y arquitectónica, y a contar con protección dentro del catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Almería, el edificio atraviesa una situación de conservación muy preocupante. El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el abandono han provocado un deterioro que pone en riesgo la supervivencia de este patrimonio.

Desde el punto de vista arquitectónico, el inmueble presenta un estilo historicista en el que se mezclan influencias neobarrocas y rasgos del regionalismo andaluz. Entre sus principales señas de identidad figuran una torre rematada con tejas verdes y blancas, un mirador acristalado y un frontón curvo de inspiración barroca. Su importancia también está relacionada con la evolución histórica de La Molineta y su tradición agrícola, prácticamente desaparecida tras los cambios urbanísticos que ha experimentado este entorno durante las últimas décadas.

La construcción fue promovida por Emilio Abad Campella y recibió inicialmente el nombre de San Rosendo, aunque también se la conoció como cortijo de La Molineta. La finca contaba con amplias extensiones destinadas al cultivo de hortalizas, cítricos y plantas ornamentales, una circunstancia que llevó a los vecinos a identificarla popularmente como el cortijo de las Flores. Sus jardines y terrenos de cultivo mantuvieron durante muchos años su carácter agrícola, hasta que a partir de la década de los ochenta comenzaron a desaparecer numerosos elementos de su configuración original.

La singularidad del Cortijo de los Arcos reside en una arquitectura que reúne influencias del neobarroco y características propias de las antiguas residencias señoriales de la provincia. El edificio principal cuenta con una estructura de planta cúbica y una cubierta plana, sobre la que destacan un lucernario y una torre con tejado a cuatro vertientes decorado con tejas blancas y verdes.

Su fachada conserva diferentes detalles ornamentales, como las molduras de las cornisas, los trabajos de rejería, los pináculos y un frontón curvo de inspiración barroca. También sobresalen un mirador acristalado de dos colores y un porche con estructura adintelada, que posteriormente fue parcialmente cerrado para incorporar nuevos espacios al inmueble.

La finca original disponía además de diversas construcciones complementarias relacionadas con las labores agrícolas y ganaderas. Entre ellas había casas destinadas a los aparceros, un molino de viento, depósitos para almacenar agua de riego y acequias. Uno de los elementos que ha desaparecido es la torre del molino que terminó dando nombre al entorno de La Molineta. Asimismo, una de las antiguas balsas utilizadas para el riego ha terminado reconvertida en una pista de pádel.

El estado actual del Cortijo de los Arcos refleja el deterioro acumulado durante años de abandono. Los accesos al edificio permanecen cerrados mediante tapiados después de que se produjeran diferentes episodios de ocupación, mientras que algunas de las construcciones secundarias presentan unas condiciones de conservación todavía más deficientes que las del inmueble principal.

El crecimiento urbanístico de esta zona también ha modificado considerablemente el paisaje que rodeaba la antigua finca. Los jardines y terrenos agrícolas que antaño ocupaban buena parte de la propiedad prácticamente han desaparecido. Apenas sobreviven algunos restos de aquella vegetación, entre ellos siete u ocho palmeras que todavía permanecen en un pequeño espacio ajardinado junto al camino de La Molineta. En la actualidad, el edificio principal se encuentra dentro de una parcela independiente, mientras que otros elementos que formaban parte del conjunto original han quedado absorbidos por la trama urbana y destinados a distintos usos.

Aunque el inmueble figura en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Almería y pertenece a manos privadas, su situación actual evidencia la importancia de impulsar actuaciones que frenen su deterioro. La conservación de esta construcción resulta fundamental para mantener un testimonio de la arquitectura histórica y de la tradición agrícola que caracterizó durante décadas a esta parte de la ciudad.

La entrada del Cortijo de los Arcos en este catálogo eleva a 232 el número de bienes andaluces incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. De ellos, 21 se encuentran en la provincia de Almería. Jaén es la provincia que concentra más elementos amenazados, con 59, seguida de Granada, con 56; Cádiz, con 30; Sevilla, con 29; Málaga, con 17; Córdoba, con 15, y Huelva, con cinco. La incorporación del cortijo al listado vuelve a poner el foco en la situación de vulnerabilidad de numerosas construcciones vinculadas al pasado rural y agrícola almeriense, así como en la necesidad de garantizar su conservación.

La Lista Roja de Hispania Nostra recoge edificios, monumentos y espacios culturales o naturales de España que se encuentran amenazados por problemas como el abandono, la carencia de mantenimiento, los actos vandálicos o la falta de actuaciones de restauración. El procedimiento de inclusión comienza habitualmente con propuestas presentadas por ciudadanos, que posteriormente son examinadas por el Comité Científico de la asociación. Este órgano estudia la documentación disponible, comprueba las condiciones en las que se encuentra cada elemento patrimonial y verifica que cumple los criterios técnicos exigidos. La finalidad de este registro es dar visibilidad a los bienes que presentan un riesgo real de desaparición y favorecer iniciativas encaminadas a su recuperación y protección.

Hispania Nostra nació en 1976 como una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y representante de Europa Nostra en España. Su actividad está centrada en promover la protección, recuperación y difusión del patrimonio cultural y natural del país, con el objetivo de garantizar que este legado pueda transmitirse y conservarse para las próximas generaciones.

La entidad desarrolla diferentes iniciativas para fomentar la implicación de la sociedad en la defensa del patrimonio. Entre ellas destacan la elaboración de la Lista Roja, destinada a identificar bienes amenazados, y la convocatoria de los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas. También presta apoyo a colectivos locales y profesionales que trabajan en la conservación y divulgación del patrimonio, promoviendo la colaboración entre distintos sectores de la sociedad. A estas actuaciones se suman campañas de sensibilización, actividades formativas, la publicación de dos revistas propias y una plataforma de micromecenazgo que facilita la financiación de proyectos de restauración y conservación, con asesoramiento técnico y jurídico.

El trabajo de la asociación también ha recibido respaldo institucional. Una muestra de ello fue la aprobación, por parte del Congreso de los Diputados, el 11 de noviembre de 2025, de una proposición no de ley que reconocía su trayectoria y su contribución a la defensa del patrimonio cultural y natural español, coincidiendo con la conmemoración de su 50 aniversario.