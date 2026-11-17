La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de maltrato animal por disparar con un arma de aire comprimido contra gatos de varias colonias felinas situadas en el recinto del puerto pesquero de Adra.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, las pesquisas comenzaron tras detectarse la desaparición de animales de varias colonias legalmente establecidas y el posterior hallazgo de ejemplares muertos con aparentes signos de violencia.

Los agentes de la Unidad de Deprona Sierra Nevada llevaron a cabo las gestiones para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Como resultado de la investigación, determinaron que dos personas presuntamente disparaban "de forma indiscriminada" contra los felinos dentro de las instalaciones portuarias.

Las diligencias instruidas por un presunto delito de maltrato de animales domésticos han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Berja y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y erradicar estas conductas y ha pedido a quienes presencien un posible caso de maltrato animal que lo comuniquen a través del teléfono 062.

Asimismo, ha recordado que el maltrato injustificado a animales domésticos puede acarrear penas de prisión, inhabilitación para la tenencia de animales y multas económicas.