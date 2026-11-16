La Policía Local de Almería impone más de 200 denuncias a usuarios de patinetes

La Policía Local de Almería ha retirado 113 vehículos de movilidad personal (VMP), conocidos habitualmente como patinetes eléctricos, y ha formulado más de 200 denuncias de tráfico durante la primera fase de una campaña de vigilancia del cumplimiento de la normativa de circulación. Los controles se desarrollaron a finales de octubre, tras la entrada en vigor, el día 1 de ese mes, de la reforma del Reglamento General de Circulación.

Las infracciones más frecuentes detectadas durante esta primera fase fueron circular sin tener el vehículo inscrito en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), carecer de seguro de responsabilidad civil y no utilizar casco. Según recuerda la Policía Local, estas conductas conllevan sanciones económicas de entre 200 y 800 euros.

El inspector del Departamento de Seguridad y Participación de la Policía Local de Almería, Israel Ruiz, ha reclamado "responsabilidad" a los usuarios de estos vehículos y ha insistido en la necesidad de utilizarlos de forma sensata y prudente para garantizar la seguridad de todos en la vía pública.

Requisitos para circular con un patinete eléctrico

Según la normativa descrita, la edad mínima para conducir un VMP es de 15 años. Sus usuarios deben llevar casco y utilizar un chaleco reflectante durante la noche o cuando haya poca visibilidad. Además, los vehículos deben circular con el alumbrado encendido de forma permanente.

Fuera de los núcleos urbanos, se permite su circulación por vías separadas del tráfico a motor, como vías ciclistas o carriles bici, siempre que no exista una señal que lo prohíba.

Se mantienen, asimismo, las restricciones que impiden circular con estos vehículos por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas y túneles urbanos. Su velocidad debe situarse entre los 6 y los 25 kilómetros por hora.

Los conductores están sujetos a las tasas máximas de alcohol previstas en la Ley de Seguridad Vial y tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo. Tampoco pueden utilizar auriculares, teléfonos móviles u otros dispositivos mientras circulan.

Mayor protección para los usuarios vulnerables

La reforma del Reglamento General de Circulación tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables y adaptar las normas a los cambios que ha experimentado la movilidad durante las dos últimas décadas. El nuevo enfoque sitúa a las personas y sus distintas formas de desplazarse en el centro de la regulación.

Por primera vez, el Reglamento incorpora una definición formal de "usuario vulnerable de la vía". Esta categoría comprende a los peatones, con especial atención a menores, personas mayores y personas con discapacidad, así como a ciclistas, usuarios de VMP y conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores.

La definición tiene en cuenta tanto el medio de transporte utilizado como las condiciones físicas y la edad, factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones en un siniestro o agravar sus consecuencias.

Normas específicas para la movilidad urbana

Otro de los pilares de la reforma es la incorporación de un título VI dedicado a las normas de circulación en zonas urbanas. Con ello se busca favorecer una movilidad más segura y sostenible y mejorar la convivencia entre las distintas formas de desplazamiento.

Los cambios parten de la idea de que cualquier persona puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad, ya sea por el transporte que utiliza, por su edad o por sus circunstancias personales.

La reforma también se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en 2015, especialmente con los relacionados con la salud y el bienestar, la energía no contaminante, las ciudades sostenibles y la acción por el clima.