Vélez-Rubio rinde homenaje al talento y al esfuerzo almeriense en el Día de la Provincia

Vélez-Rubio acogió ayer la celebración del Día de la Provincia de Almería, una jornada en la que la Diputación entregó sus máximas distinciones para reconocer el compromiso y la trayectoria de personas y entidades que han contribuido al desarrollo económico, social, cultural y deportivo del territorio.

La gala, celebrada en el Cine Teatro Óvalo y conducida por el periodista Alberto García, tuvo como protagonistas a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-Infoca) y al Consorcio de Bomberos del Levante, que recibieron conjuntamente la Medalla de Oro por su actuación durante el devastador incendio forestal de Los Gallardos, que afectó también a Bédar, Lubrín y Antas. Se reconoció especialmente su coordinación y entrega para evitar consecuencias todavía más graves.

El resto de galardones distinguieron trayectorias y sectores fundamentales para la provincia. El profesor e investigador Antonio Serrano recibió la Medalla de la Cultura por su contribución al teatro y por impulsar durante casi tres décadas las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería. La Medalla de lo Social recayó en la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), por su papel en el desarrollo económico del Almanzora y la proyección internacional de la piedra natural de Macael.

En el ámbito agrícola, la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) fue reconocida con la Medalla de la Agricultura por sus más de 80 años de trayectoria y su contribución a convertir Almería en una referencia europea en la producción de tomate. Un reconocimiento que también puso en valor el trabajo de las más de 2.000 familias agricultoras vinculadas a la cooperativa.

Por su parte, el Club Deportivo El Ejido Futsal recogió la Medalla del Deporte tras conseguir el histórico ascenso a Primera División de fútbol sala. La Diputación destacó tanto el éxito deportivo como el trabajo de cantera y los valores de esfuerzo, compañerismo y juego limpio que transmite la entidad.

Durante el acto, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, reivindicó la importancia de los municipios y la unión de los 103 pueblos de la provincia, defendiendo que vivir en localidades del interior representa una fortaleza y una oportunidad de futuro. El alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, también reclamó más apoyo para los pueblos pequeños, con el objetivo de que sean lugares donde vivir y trabajar durante todo el año.

La jornada concluyó con un homenaje al esfuerzo y la capacidad de superación de la sociedad almeriense, con un recuerdo especial a las víctimas del incendio de Los Gallardos. La gala contó con las actuaciones musicales de Isabel Hernández y César Gutiérrez y finalizó con la interpretación de los himnos de Andalucía y España a cargo de la Banda de Música Maestro Rojas de Vélez-Rubio.