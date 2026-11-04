El colegio Ave María del Quemadero celebra sus 120 años con una exposición de 27 artistas

El CEIP Ave María del Quemadero de Almería ha celebrado el acto institucional de su 120 aniversario con actuaciones musicales, recitales poéticos del alumnado y la inauguración de una exposición colectiva que reúne obras de 27 artistas.

Fundado en 1906 e inspirado en los principios pedagógicos del padre Andrés Manjón, el colegio es uno de los centros educativos más antiguos de la provincia. Desde sus orígenes, desarrolló una importante labor educativa y social, facilitando el acceso a la enseñanza a niños de barrios humildes como El Quemadero, La Fuentecica y el Cerro de San Cristóbal.

Sus primeras aulas, algunas excavadas en la roca, acogieron un modelo educativo basado en el aprendizaje práctico, el juego y la enseñanza al aire libre.

Una exposición con 27 artistas

La muestra, organizada en colaboración con Indal-Ágora, reúne propuestas de pintura, escultura, grabado y talla. Las instalaciones del colegio se convierten así en un espacio de encuentro entre educación, arte y cultura. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 23 de noviembre.

Durante el acto, la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez, ha destacado el papel del colegio en la historia de generaciones de almerienses. Por su parte, el concejal de Cultura y Educación, Joaquín Pérez de la Blanca, ha felicitado a la comunidad educativa y ha subrayado la función social que ha desempeñado el centro durante sus 120 años de trayectoria.

La celebración ha contado también con la presencia de representantes de la Diputación, la Audiencia Provincial, Defensa y la Diócesis de Almería, además del director del centro, Antonio L. Acosta García, y miembros de la comunidad educativa.