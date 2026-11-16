Balance ferroviario al fin de la legislatura: "No ha podido acabar peor para nuestra provincia"

Coincidiendo con el arranque de la campaña electoral que abrirá paso a un nuevo ciclo político, la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible de Almería ha hecho un balance muy crítico del mandato que ahora termina. Según el colectivo ciudadano, la legislatura se cierra "sin ninguna mejora real" en materia ferroviaria para la provincia, perpetuando un agravio histórico que sitúa a Almería a la cola en infraestructuras de transporte.

Desde la organización señalan que, más allá de las obras del Corredor Mediterráneo —un proyecto planificado desde hace años y respaldado por fondos europeos que sigue acumulando constantes retrasos y cambios en sus plazos de ejecución—, las administraciones han mantenido completamente paralizadas las demandas clave para la vertebración interna y externa del territorio.

La plataforma desglosa este bloqueo en tres frentes principales:

• El estancamiento del Cercanías del Bajo Andarax: El colectivo lamenta que, a pesar de existir desde 2018 un estudio favorable que avala la viabilidad del proyecto, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central han dado pasos efectivos para impulsarlo. Subrayan que se trata de una actuación de bajo coste económico, dado que la infraestructura principal ya existe y permitiría aprovechar la vía actual, operativa desde hace 131 años.

• El abandono institucional del Cercanías del Poniente: La plataforma denuncia que la Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso de los Diputados para impulsar esta conexión ha permanecido bloqueada durante dos legislaturas. Al agotarse el mandato sin que el Ejecutivo la haya debatido ni sometido a votación, la iniciativa ha decaído automáticamente. No obstante, advierten que seguirán exigiendo su puesta en marcha "gobierne quien gobierne" tras las elecciones.

• La falta de rigor en la conexión Guadix-Almendricos: Respecto a la recuperación de la línea que conectaba Andalucía y Almería con el Levante español —cerrada en 1985 y cuyo tramo más extenso discurría por suelo almeriense—, la organización critica duramente el reciente estudio informativo. Califican el proceso de "auténtica pantomima" y rechazan que se haya despachado el proyecto alegando falta de viabilidad sin aportar explicaciones técnicas rigurosas.

Una apuesta por el futuro y la movilidad sostenible

De cara a la próxima legislatura, la Plataforma por el Tren Público, Social y Sostenible reafirma su compromiso de mantener vivas todas estas reivindicaciones en la agenda política. El colectivo defiende que estas infraestructuras no son meras demandas locales, sino inversiones de "calado estratégico fundamental" capaces de situar a Almería en una posición privilegiada en términos de movilidad sostenible, lucha contra el cambio climático y cohesión territorial.

Solidaridad con las víctimas de los últimos siniestros

Para concluir su comunicado, la plataforma ha querido enviar un mensaje de apoyo, afecto y empatía a las víctimas y familiares afectados por los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Urda. El colectivo cierra su manifiesto apelando a la movilización ciudadana bajo su lema habitual: "Porque no hay bien que por tren no venga. ¡Cercanías del Poniente ya!".