Almería contará a partir del próximo 14 de diciembre con una nueva conexión aérea directa con Madrid. La compañía Wizz Air ha puesto ya a la venta los billetes para esta ruta, que dispondrá de tres vuelos semanales y permitirá enlazar el aeropuerto almeriense con Madrid-Barajas.

La iniciativa forma parte de la estrategia conjunta que están desarrollando la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar para mejorar las comunicaciones de la provincia, especialmente tras la interrupción de la conexión ferroviaria con la capital de España.

Las instituciones almerienses han destacado el papel de la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, para hacer posible esta nueva alternativa de transporte, que busca responder a una de las principales demandas de los ciudadanos.

Además de facilitar los desplazamientos a Madrid, la ruta permitirá acceder desde Barajas a numerosos destinos nacionales e internacionales. Una oportunidad que también puede favorecer la llegada de turistas, la actividad empresarial y la atracción de inversiones a la provincia.

Por último, las tres administraciones han agradecido a la Junta su implicación y a Wizz Air su confianza en Almería y en el potencial turístico y económico del destino Costa de Almería.