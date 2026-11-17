La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público del exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, por adjudicar de manera irregular las obras de renovación del alumbrado del Paseo Marítimo.

Los hechos se remontan a 2008, durante su etapa al frente del Ayuntamiento, cuando autorizó unos trabajos valorados en 492.182 euros sin tramitar ningún procedimiento administrativo de contratación. La actuación, según la resolución judicial, debía ejecutarse inicialmente con medios municipales, pero finalmente fue encargada a dos empresas privadas.

En concreto, Indasa Almería e Instalaciones Moreno y Gañid realizaron los trabajos y presentaron facturas por un importe conjunto de casi 496.000 euros, que fueron abonadas con fondos municipales sin que existiera un expediente de contratación.

El tribunal considera que el exregidor actuó sabiendo que estaba incumpliendo la normativa y que con su decisión vulneró los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que deben regir las contrataciones públicas. Por estos motivos, confirma que los hechos constituyen un delito de prevaricación administrativa.

A las consecuencias judiciales se suma el perjuicio económico para las arcas municipales. La Junta de Andalucía reclamó al Ayuntamiento la devolución de una subvención de 295.309 euros, además de los correspondientes intereses, al no quedar debidamente justificada la ejecución de las obras.

La Audiencia ha rechazado el recurso presentado por Fernández al considerar que no existen errores en la valoración de las pruebas y que quedó acreditada la ausencia de cualquier expediente administrativo para contratar los trabajos.