Almería cuenta con 50 puntos de vacunación sin cita previa frente a la gripe y la covid-19, de los que 34 ofrecen atención en horario de tarde. Esta medida cobra especial importancia ante el avance de la campaña de vacunación de invierno y se complementa con las jornadas extraordinarias que la Junta de Andalucía ha organizado para facilitar la inmunización de la población de riesgo.

En la provincia, los puntos habilitados se distribuyen por distintos municipios, entre ellos la capital, Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Níjar, Vera, Huércal-Overa y Albox. Las jornadas sin cita se celebran los miércoles y continuarán los días 18 y 25 de noviembre y 2, 9 y 16 de diciembre.

La provincia también se enmarca en el primer ‘supersábado’ de vacunación, previsto para el 21 de noviembre, dentro de una iniciativa andaluza que contará con 42 puntos extraordinarios en centros comerciales y lugares concurridos. Por el momento, la información facilitada por la Junta no concreta cuáles estarán en Almería. El segundo supersábado se celebrará el 12 de diciembre.

La vacunación está dirigida a mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños, embarazadas y convivientes de personas vulnerables, entre otros colectivos. En cuanto a la evolución de la campaña en Almería, hasta el pasado 13 de noviembre se habían administrado 111.207 vacunas contra la gripe y 41.991 frente a la covid-19.