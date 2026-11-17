Cooltural Fest empieza la cuenta atrás para su décimo aniversario. El festival almeriense, que se celebrará del 20 al 22 de agosto de 2027, pondrá a la venta este martes 17 de noviembre un cupo limitado de abonos generales y VIP a precio especial. Esta primera preventa será 'a ciegas', antes de que se conozcan los nombres del cartel.

La venta general se abrirá a las 12:00 horas, aunque quienes hayan asistido a ediciones anteriores recibirán un enlace para acceder una hora antes. Los abonos estarán disponibles hasta agotar existencias. La organización espera una buena respuesta tras el éxito de la preventa del año pasado y la rápida acogida de los abonos físicos ofrecidos durante el festival, que se agotaron en apenas unos minutos.

La cita, organizada por Crash Music junto con el Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y con Estrella de Levante como patrocinador principal, también ha puesto fecha a las primeras confirmaciones: los primeros artistas y bandas de Cooltural Fest 2027 se anunciarán la próxima semana.

El décimo aniversario ya tuvo su primer avance durante la edición del pasado agosto, cuando el festival presentó un vídeo acompañado de una declaración de intenciones: ofrecer "el cartel más grande de nuestra historia".

Tras nueve ediciones, Cooltural Fest prepara esta celebración con el objetivo de consolidar su crecimiento y continuar mejorando los servicios y la experiencia del público. Tanto el Ayuntamiento de Almería como Crash Music confían en que la próxima convocatoria dé continuidad a la evolución del festival desde su nacimiento en 2018 y esté a la altura de los reconocimientos recibidos durante su trayectoria.

Todas las novedades sobre la edición de 2027 podrán consultarse en la web oficial del festival, coolturalfest.com.