El XI Congreso Internacional «Historia de la Transición en España. La cultura en la conquista de la democracia» baja hoy el telón tras cuatro intensas jornadas de análisis académico en Almería. El encuentro, coorganizado por la Universidad de Almería (UAL) y la Asociación de Historiadores del Presente (AHdP), se despedirá esta noche con el concierto homenaje «Canciones para la libertad».Dirigido por el catedrático Rafael Quirosa e impulsado por el grupo de investigación «Estudios del Tiempo Presente», la Cátedra de Memoria Democrática y el Centro I+D Comunicación y Sociedad (CySOC), el simposio ha convertido la ciudad desde el pasado martes 17 en el epicentro del debate historiográfico sobre el papel transformador de las artes durante el final de la dictadura y la consolidación democrática.

Cerca de ochenta investigaciones

A lo largo de la semana, el Centro Asociado de la UNED en Almería ha acogido la presentación de cerca de 80 comunicaciones y ponencias repartidas en nueve mesas temáticas. Especialistas nacionales e internacionales han abordado la contribución de escritores, cineastas, periodistas, músicos y artistas plásticos en la apertura de espacios de libertad, articulando el debate en torno a cinco grandes ejes plenarios: cultura y democracia, difusión y debate cultural, literatura, cine y música reivindicativa.

Broche musical esta noche

Como clausura al programa académico, la organización ha preparado una cita abierta a la memoria sonora de aquella época. El concierto «Canciones para la libertad»