Cooltural Fest dará a conocer este lunes por la tarde el cartel de su décimo aniversario en un acto que tendrá lugar en el exterior de la Casa de las Mariposas, en la capital almeriense. La presentación estará abierta a todo el público y contará con un DJ para acompañar la celebración.

La cita, que arrancará a las 19:00h, permitirá descubrir los nombres que formarán parte de una edición especial del festival, que cumple diez años. La organización invita al público a compartir este primer encuentro en torno a la programación del aniversario.

La música también tendrá protagonismo durante la presentación, con una sesión del DJ Óscar Gil que pondrá ambiente a la tarde mientras se desvela el cartel.

Además, los asistentes que ya hayan adquirido su abono, podrán comprobar durante el acto si tiene premio.