Las organizaciones empresariales y sindicales que integran la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de Frutas, Hortalizas y Flores de la provincia de Almería han alcanzado un preacuerdo que permitirá la firma del nuevo texto el próximo 27 de noviembre. Entre las organizaciones empresariales participantes se encuentran COEXPHAL, ECOHAL y ASEMPAL-AGRICULTURA, mientras que la representación de las personas trabajadoras corresponde a los sindicatos UGT y CCOO.

Desde COEXPHAL se valora de forma positiva la consecución de este preacuerdo, resultado de un proceso negociador especialmente complejo que se ha prolongado durante cerca de dos años y que ha requerido un importante esfuerzo de diálogo, responsabilidad y voluntad de entendimiento por parte de todas las organizaciones representadas en la mesa.

El convenio colectivo del sector del manipulado y envasado hortofrutícola regula las condiciones laborales de una actividad estratégica para la economía almeriense, que da empleo a más de 25.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia y constituye uno de los principales pilares del modelo agroalimentario de Almería.

El acuerdo alcanzado contempla que los efectos económicos del nuevo convenio se apliquen a partir del mes de diciembre de 2026, mientras que su entrada en vigor se producirá tras su publicación oficial en el boletín correspondiente. Tendrá una duración de cuatro años. Con este preacuerdo, las organizaciones empresariales y sindicales culminan una etapa de negociación orientada a dotar al sector de un marco de estabilidad y seguridad jurídica que permita afrontar los próximos años con certidumbre, favoreciendo tanto la competitividad de las empresas como el desarrollo de las personas trabajadoras que forman parte de una actividad esencial para la economía y el empleo de la provincia de Almería.