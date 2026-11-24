La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre de unos 48 años acusado de un presunto delito de lesiones tras agredir a una menor de aproximadamente 15 años en un edificio de la calle Verbena.

Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la noche, cuando un grupo de cuatro menores, amigas y familiares entre sí, accedió al portal del inmueble para resguardarse del frío. Según las primeras versiones recogidas por los agentes, el hombre salió al rellano para pedirles que abandonaran el lugar y, posteriormente, habría utilizado un bote de insecticida para rociarlas.

La situación terminó en un forcejeo durante el que el presunto agresor habría golpeado en la cabeza a una de las menores con el propio recipiente. La joven sufrió una herida con sangrado y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Hasta la calle Verbena se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local después de que un alertante avisara al 112 de la agresión. A su llegada, los agentes también tuvieron que intervenir ante la presencia de decenas de personas congregadas frente al domicilio del sospechoso, que reclamaban su salida.

Las unidades de prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional aseguraron la zona y disolvieron la concentración mientras se procedía a la detención del hombre.