Un migrante de nacionalidad marroquí fue localizado este lunes oculto en los bajos del autobús de la UD Almería una vez finalizado el encuentro que enfrentó al conjunto rojiblanco con el Ceuta en el estadio Alfonso Murube, según ha informado la agencia EFE citando fuentes de la Policía Nacional.

El vehículo del equipo almeriense permanecía estacionado junto a la zona de vestuarios cuando varios agentes detectaron un movimiento extraño en la parte inferior del autobús. Tras inspeccionarlo, comprobaron que un joven marroquí se había escondido en los bajos del vehículo, presuntamente aprovechando un descuido para acceder a esa zona.

Pese a ello, el autobús no iba a abandonar Ceuta de inmediato ni a embarcar rumbo a Algeciras, ya que la expedición del Almería tenía previsto pernoctar en la ciudad autónoma antes de regresar este martes. El migrante fue trasladado posteriormente por la Policía Nacional a dependencias policiales para la realización de los trámites correspondientes.

No es la primera vez que se produce una situación de estas características esta temporada. El pasado mes de septiembre, un menor marroquí de 17 años permaneció oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid y consiguió cruzar el Estrecho sin ser detectado. Tras recorrer alrededor de un centenar de kilómetros por carretera, comenzó a golpear la estructura del vehículo y a pedir ayuda en las inmediaciones de Jerez de la Frontera.

En aquella ocasión, la expedición del conjunto vallisoletano detuvo el autobús en una estación de servicio para asistir al joven, que recibió atención médica por parte del doctor del club antes de la llegada de una ambulancia y de la Guardia Civil. Según apunta EFE, tanto el migrante localizado este lunes como el menor descubierto en septiembre habían accedido a Ceuta a finales del pasado mes de julio.