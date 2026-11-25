La Guardia Civil ha detenido a dos personas en el puerto de Almería como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas, después de localizarles un total de 200 bellotas de hachís que ocultaban en el interior de sus cuerpos. La intervención se produjo durante un dispositivo de inspección de pasajeros y mercancías procedentes de Nador.

Los agentes identificaron a ambos individuos y, tras mantener una entrevista con ellos, detectaron una actitud nerviosa que despertó sus sospechas. Ante esta situación, les propusieron someterse voluntariamente a pruebas radiológicas en un centro sanitario, a lo que accedieron.

Los exámenes médicos revelaron la presencia de numerosos objetos redondeados en el interior de sus organismos, compatibles con los envoltorios de droga que posteriormente expulsaron. Uno de los arrestados llevaba 105 paquetes, mientras que el segundo transportaba otros 95. Esta práctica de ocultación supone un importante peligro para la salud de quienes la realizan.

Tras completar la intervención, los efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera se incautaron de las 200 bellotas de hachís y procedieron a la detención de los dos implicados por su presunta vinculación con el tráfico de estupefacientes.

La operación forma parte de las actuaciones que desarrolla la Guardia Civil para combatir el tráfico, el cultivo y la elaboración de sustancias ilegales en la provincia de Almería.