El artista almeriense RVFV y cuatro usuarios de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (ARGAR) serán los encargados de protagonizar el encendido extraordinario de la Navidad en Almería. La cita tendrá lugar este viernes en la Puerta de Purchena, donde el Ayuntamiento ha organizado una programación especial para dar la bienvenida a las fiestas.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha anunciado que las actividades comenzarán a las 18:00 horas y ha invitado a almerienses y visitantes a participar en una jornada que tendrá como escenario principal la Puerta de Purchena y el Paseo de Almería.

Tres pasacalles recorrerán el centro desde las 18:00 horas

La programación arrancará con tres pasacalles que partirán desde la Plaza Circular y recorrerán distintas calles del centro hasta llegar a la Puerta de Purchena.

La compañía Maral Eventos presentará el espectáculo 'Cascanueces', mientras que Lighthouse llevará a las calles 'Angel Dream Luz'. Por su parte, David Go protagonizará 'Gigantes de Nieve', con un recorrido por el Paseo de Almería hasta la Puerta de Purchena.

En este último espacio habrá también animación familiar a cargo de Sweet Animaciones, con canciones infantiles, juegos participativos y actividades para los más pequeños.

A las 18:40 horas está previsto un espectáculo sorpresa y, minutos antes del encendido, se desarrollará una propuesta de iluminación de 360 grados, con proyecciones, efectos lumínicos y efectos especiales sobre las fachadas de la Puerta de Purchena.

RVFV y ARGAR encenderán más de 1,5 millones de luces

El momento central llegará a las 19:00 horas, cuando María del Mar Vázquez, RVFV y cuatro usuarios de ARGAR pulsen el botón que dará comienzo oficialmente a la iluminación navideña.

Este año, el alumbrado contará con más de un millón y medio de puntos de luz, distribuidos por calles, plazas y espacios emblemáticos tanto del centro como de los barrios de Almería.

Tras el encendido, la fiesta continuará con las actuaciones musicales de Mayca Teba y Verónica Romero, encargadas de cerrar la programación inaugural con sus respectivos espectáculos navideños.

La alcaldesa ha agradecido la participación del artista y de la asociación ARGAR, así como la colaboración del resto de intérpretes que formarán parte de esta celebración.

Espectáculos de luces durante toda la Navidad

La programación navideña continuará con diferentes propuestas lumínicas en varios puntos de la ciudad. El Paseo de Almería ofrecerá cuatro pases diarios, a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas, con un espectáculo que combinará iluminación, música y efectos visuales.

También destacan la instalación de un cielo de luz en movimiento en la Plaza de la Catedral y el espectáculo luminotécnico y musical 'El Susurro de la Navidad', que se inaugurará el 4 de diciembre en el Parque Nicolás Salmerón, convertido en un bosque navideño.

Por su parte, la Plaza de la Constitución acogerá un videomapping del 18 de diciembre al 4 de enero, con pases diarios.

A estas actividades se sumará una exhibición de drones prevista para el 26 de diciembre a las 20:00 horas en la explanada de las Almadrabillas.