Mojácar se prepara para dar la bienvenida a la Navidad por todo lo alto. Será este sábado, 28 de noviembre, con una jornada especial bajo el lema «Blanca Navidad», en la que la magia de Disney será la gran protagonista. Una propuesta dirigida a todos los públicos, aunque especialmente pensada para que los más pequeños disfruten de un día lleno de fantasía.

La programación arrancará a las 12:00 horas con diferentes espacios tematizados repartidos por el casco histórico. Así, la Plaza Nueva estará ambientada en Coco y Stitch; la Plaza del Arbollón contará con un castillo Disney; la Plaza del Frontón estará dedicada a Dumbo y la Plaza del Parterre recreará los mundos de Frozen y Aladdín. También habrá rincones inspirados en Ratatouille y El Rey León.

Los niños podrán participar, entre las 12:00 y las 16:00 horas, en talleres de pulseras de Mickey y Minnie, elaboración de adornos navideños y pintacaras. Además, la calle Glorieta dispondrá de una zona de food trucks con distintas propuestas gastronómicas.

La música llegará a las 17:30 horas a la Plaza Nueva con un concierto de bandas sonoras de Disney, interpretado junto a la Banda Municipal de Música de Mojácar.

El broche de oro tendrá lugar a las 19:00 horas con el encendido oficial del alumbrado navideño, que estará acompañado de un espectáculo piromusical. Un acto con el que Mojácar dará por inaugurada su programación navideña y convertirá sus calles en un escenario de ilusión y convivencia.