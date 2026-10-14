Un hombre muere tiroteado en el polígono industrial del Sector 20 de Almería

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre que ha fallecido durante la madrugada de este miércoles, 14 de octubre, tras recibir varios disparos en el polígono industrial del Sector 20 de Almería, en las inmediaciones de Urbasur. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Los hechos se han conocido sobre las cinco y media de la mañana, cuando una primera llamada alertaba de la presencia de un hombre sin vida en plena vía pública. La persona que dio el aviso también informó de que había escuchado varias detonaciones en esta zona de la capital almeriense.

Poco después, se recibió una segunda comunicación desde el mismo entorno. En esta ocasión, un ciudadano aseguró que había sido encañonado por una persona que, tras el incidente, habría abandonado el lugar y huido.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que comprobaron lo ocurrido y activaron el protocolo correspondiente ante una muerte violenta. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del tiroteo e identificar a la persona que podría estar implicada en los hechos.