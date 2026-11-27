Muere a los 64 años Cristóbal Salvador, uno de los folkloristas más importantes de nuestra tierra

Fue en la madrugada de este 27 de noviembre víctima de un cáncer, en los albores del Encuentro de Cuadrillas 2026 y muy próximo a su cumpleaños el 8 de diciembre

Nacido en Barcelona y criado desde los 7 años en Huércal-Overa, Cristóbal Salvador Pérez "Cristóbal de las Sevillanas" dedicó su trayectoria al estudio, la enseñanza, divulgación y transmisión del folklore ancestral.

Profesor de danza tradicional, presidente de la Asociación Cultural Coros y Danzas Virgen del Río y del Grupo Folklórico Virgen del Río de Huércal-Overa, delegado en Andalucía e insignia de oro de la Federación Española de Agrupaciones de Folklore (FEAF) en 2025.

Siempre presente en los medios de comunicación donde encontraba un puente hacía la sociedad de la que nacía y a la que volvía el arte de la música, la danza, la indumentaria y la convivencia.

El velatorio de su cadáver tiene lugar este viernes en la Sala 2 del tanatorio huercalense; la ceremonia religiosa mañana sábado a las 11 horas en la Parroquia de la Asunción y el posterior crematorio en el cementerio de Huércal Overa.

Hoy las redes sociales y sus familias reciben las condolencias de pena y agradecimiento ante la pérdida de esta ilustre figura almeriense.

Amigo de cantar las coplillas "picantes" que siempre le pedía ese locutor radiofónico al que le decía "...te temo más que a una vara verde..." y que alguna anécdota generaron.

Siempre quedarán una cena y una entrevista pendientes.