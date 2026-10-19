TERREMOTO

Un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Los Gallardos se deja sentir en 22 municipios de Almería

El seísmo se ha registrado a las 05:31 horas de este lunes y se suma a otros dos temblores detectados durante la noche y la madrugada en Bédar

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Un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Los Gallardos se deja sentir en 22 municipios de Almería
Un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Los Gallardos se deja sentir en 22 municipios de Almería | INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Un terremoto de magnitud 3,4 ha sacudido a primera hora de este lunes la provincia de Almería, con epicentro en Los Gallardos. El temblor, registrado a las 05:31 horas, se ha percibido en otros 22 municipios almerienses, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico ha sido superficial y ha alcanzado una intensidad máxima de nivel IV. Entre las localidades donde se ha notado con mayor intensidad se encuentran Arboleas y Lubrín, mientras que en municipios como Albox, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Fines y Palomares se ha percibido con una intensidad de entre III y IV.

El seísmo también se ha sentido en Bédar, Cantoria, Carboneras, Líjar, Antas, Vera, Garrucha, Mojácar y otras localidades de la provincia, aunque con distintos niveles de intensidad.

Este temblor se suma a otros dos registrados durante la madrugada y la noche anterior en Bédar. El primero tuvo lugar a las 23:09 horas, con una magnitud de 2,8, y el segundo se produjo a las 04:25 horas, con una magnitud de 1,9. Ambos movimientos también fueron percibidos en varios municipios almerienses.

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