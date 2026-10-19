Un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Los Gallardos se deja sentir en 22 municipios de Almería

Un terremoto de magnitud 3,4 ha sacudido a primera hora de este lunes la provincia de Almería, con epicentro en Los Gallardos. El temblor, registrado a las 05:31 horas, se ha percibido en otros 22 municipios almerienses, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico ha sido superficial y ha alcanzado una intensidad máxima de nivel IV. Entre las localidades donde se ha notado con mayor intensidad se encuentran Arboleas y Lubrín, mientras que en municipios como Albox, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Fines y Palomares se ha percibido con una intensidad de entre III y IV.

El seísmo también se ha sentido en Bédar, Cantoria, Carboneras, Líjar, Antas, Vera, Garrucha, Mojácar y otras localidades de la provincia, aunque con distintos niveles de intensidad.

Este temblor se suma a otros dos registrados durante la madrugada y la noche anterior en Bédar. El primero tuvo lugar a las 23:09 horas, con una magnitud de 2,8, y el segundo se produjo a las 04:25 horas, con una magnitud de 1,9. Ambos movimientos también fueron percibidos en varios municipios almerienses.