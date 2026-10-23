El deporte almeriense vuelve a brillar en la 29ª Gala de Onda Cero Almería

Por primera vez, el Auditorio de Cajamar, en el PITA, se vistió de gala para acoger la 29ª edición de la Gala del Deporte de Onda Cero Almería, un evento más que consolidado en la vida social y deportiva de la provincia y que pese a la diferencia relevante de distancia que existía con la que ha sido la casa de Onda Cero en ediciones anteriores, el Teatro Cervantes, no supuso un problema para que el patio de butacas se viera prácticamente abarrotado. El acto estuvo conducido por los periodistas Mar Ramos y Juan Antonio Manzano, quienes guiaron una noche cargada de emoción, reconocimiento y buen humor.

La gala comenzó con un vídeo inicial que sorprendió a los asistentes al repasar, con imágenes y clips de gran carga emotiva, los momentos más importantes del deporte almeriense. Todo ello acompañado por una preciosa canción cuyo nombre ‘El amor’, de Rigoberta Bandini, representaba con exactitud la temática escogida este año para la gala. La DJ Miriam Amat fue la encargada de poner ritmo y ambiente a lo largo de la velada, aportando un toque moderno y festivo que acompañó a la perfección los distintos momentos del acto, especialmente en la entrada y el cierre.

Entrega de galardones

Durante la gala se entregaron once galardones que premiaron el esfuerzo, la dedicación y los valores de clubes, deportistas y entidades vinculadas al deporte almeriense.

El Club de Gimnasia Rítmica Ciudad de Vera abrió la veda de los premios tras reunir varios logros en el campeonato andaluz en diferentes categorías. La gimnasia dio paso al boxeo representado por José María Hernández “El Gallo”, tras proclamarse campeón de España del peso mosca el pasado 10 de julio en Níjar. Algo que lograba un púgil de nuestra tierra desde hacía cincuenta y dos años. El Surseeds Ejido Fútbol Sala fue reconocido por su histórico ascenso a Primera División tras una pasada campaña gloriosa. La gimnasia volvió a protagonizar la gala, aunque esta vez en la disciplina acrobática premiando al Club de gimnasia acrobática Stella Maris tras triunfar en el Campeonato de Andalucía y engordar sus vitrinas con diferentes medallas. Dentro del aspecto polideportivo que tuvo la gala, la tiradora almeriense, Inés Ortega, fue reconocida como campeona de Europa y representante de la selección española de tiro e incluso se atrevió a probar precisión con las pistolas de balas de goma que le ofrecieron los presentadores en el escenario. Antonio Jesús Casimiro ‘Tato’, recogió su galardón por su trayectoria al frente de la concejalía de deportes, mientras que el Club Voleibol Almería-Unicaja tuvo su particular distinción en homenaje a los 40 años desde la fundación del club. El fútbol tuvo un peso importante durante el desarrollo del acto y uno de los premios más especiales lo recogió el exfutbolista rojiblanco, Aleix Vidal, como reconocimiento a su trayectoria en los terrenos de juego, especialmente el ascenso con la UD Almería en la temporada 2012/13. Dentro de los grandes protagonistas de esta 29ª edición se encontraba el periodista deportivo, Enrique Ortego, compañero de la casa de Onda Cero y un auténtico todoterreno de los medios de comunicación de nuestro país que fue obsequiado por su amplísimo recorrido al frente de los micrófonos y páginas de diarios contándonos los eventos más importantes de la historia del fútbol.

Premiados de la XXIX Gala del Deporte de Onda Cero Almería | Onda Cero Almería

Premio Estrella de Levante a Leo Baptistao

Aprovechando el desarrollo del acto, Estrella de Levante quiso hacer entrega de del galardón al ‘Jugador Estrella de la UD Almería’ de la pasada temporada, al delantero Leo Baptistao. El brasileño, que acudió acompañado por su pareja, Victoria Carreiro, agradeció a Onda Cero dicho reconocimiento, así como a la ciudad de Almería y al propio club indálico del cual forma parte ya de la historia sumando su quinta temporada y convirtiéndose en el equipo en el que más tiempo ha estado desarrollando su carrera.

Reconocimiento especial a Álex Baena

Uno de los momentos más relevantes llegó en el último premio, cuando Sara Rodríguez, madre de Álex Baena, subía al escenario para recoger el galardón que fue concebido al futbolista de la selección española de fútbol y del Atlético de Madrid tras ganar el Mundial y convertirse en el único futbolista que ha logrado reunir una Eurocopa, un Oro Olímpico y una Copa del Mundo de manera consecutiva. El jugador quiso mandar un vídeo de agradecimiento que se proyectó en el auditorio a la vez que se disculpaba por no haber podido estar presente debido a sus compromisos deportivos.

La velada combinó emoción y entretenimiento, gracias a los divertidos y variopintos sketches del equipo de Onda Cero Almería, que pusieron la nota de humor en una noche inolvidable.

El Oeste también tuvo estuvo presente en la Gala | Onda Cero Almería

Un año más, Onda Cero Almería reafirmó con esta gala su compromiso con la promoción del deporte, el compañerismo y el esfuerzo colectivo, valores que definen a la provincia tanto dentro como fuera de las canchas.

Agradecimiento especial a los Ayuntamientos de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Vera, Cajamar, Valnest Luxury Hotels & Resorts, Estrella de Levante, Fomento del Sureste, Ferretería Dial, Ejido Motor, Altaduna-Saladares, Meffert y JJ Gázquez, como patrocinadores principales, así como a Congresur, Distribuciones Antonio Rueda, Frahermar, Coca Cola, Diego Molina y Tony García.