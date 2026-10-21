Sabores Almería lleva nueve empresas a la conquista del mercado internacional en París

La gastronomía almeriense apura hoy sus últimas horas en uno de los grandes escaparates internacionales del sector alimentario. La feria SIAL París, que se celebra desde el pasado sábado en la capital francesa, cierra sus puertas este miércoles con la participación de nueve empresas de la marca gourmet ‘Sabores Almería’, que buscan nuevas oportunidades de negocio fuera de España.

Embutidos, jamones, conservas, aceite de oliva, almendras y productos hortofrutícolas forman parte de la oferta que la delegación almeriense ha llevado hasta el recinto ferial de París Nord Villepinte. Las empresas comparten espacio en el pabellón cinco con el objetivo de dar a conocer la calidad y la variedad de los productos de la provincia ante compradores y profesionales de todo el mundo.

Durante estos días, los representantes de las firmas han mantenido reuniones con distribuidores, comercializadores y responsables de hostelería para establecer contactos y explorar vías de expansión internacional. El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la vicepresidenta, Almudena Morales, también han acompañado a la delegación en esta cita.

La participación en SIAL París forma parte de la estrategia de la Diputación para impulsar la industria agroalimentaria almeriense y reforzar su presencia en nuevos mercados. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Almería, a través de un programa de internacionalización cofinanciado con fondos europeos FEDER y Cámara de España.

Además de los encuentros comerciales, la delegación provincial ha aprovechado la feria para reunirse con responsables de la organización y explorar futuras vías de colaboración. La presencia de ‘Sabores Almería’ en este evento se enmarca en una apuesta por la promoción exterior que ya suma tres ediciones y que tendrá continuidad en la próxima convocatoria, prevista para 2028.

SIAL París reúne a representantes de hasta 130 países y se espera que reciba a más de 285.000 visitantes profesionales. Un escaparate de alcance mundial en el que Almería busca convertir el reconocimiento de sus productos en nuevas oportunidades comerciales para sus empresas.