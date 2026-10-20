La plantilla de Surbús inicia una huelga con servicios mínimos del 50% en los autobuses de Almería

Los cerca de 200 trabajadores de Surbús, concesionaria del transporte urbano de viajeros de Almería, comienzan este martes una huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Durante los paros, el servicio de autobuses funcionará, con carácter general, al 50% de su actividad habitual.

El comité de empresa atribuye la convocatoria al "hartazgo" de la plantilla ante la "falta de respuesta a sus reivindicaciones". Las movilizaciones han arrancado este martes a las 8.30 horas con una concentración en la Rambla Federico García Lorca, a la altura del colegio La Salle, que incluye el corte de un carril.

Bajo el lema «Por un transporte de calidad y unas condiciones dignas», los trabajadores han convocado una segunda concentración para el miércoles 21 de octubre, a las 8.00 horas, en la Universidad de Almería. Ante esta protesta, se ha pedido a la comunidad universitaria que organice sus desplazamientos al campus con antelación.

La UAL ha advertido de posibles retrasos en la llegada a sus instalaciones de La Cañada y ha recomendado consultar los mensajes de Surbús en redes sociales para conocer las novedades del servicio.

El calendario de movilizaciones incluye también una manifestación el 26 de octubre, que partirá a las 8.00 horas del colegio Stella Maris. La marcha recorrerá el centro de la capital y concluirá con una concentración en la Plaza de las Velas.

Revisión de horarios y mejoras laborales

Entre las principales reclamaciones, el comité de empresa denuncia "anomalías" en las líneas y en sus tiempos de recorrido. Por ello, exige una revisión completa de los horarios que tenga en cuenta el tráfico, las paradas, el número de usuarios y las condiciones reales de circulación.

La plantilla también reclama la equiparación de las categorías profesionales de quienes desempeñan las mismas funciones, mejoras en la carga de trabajo de determinadas líneas y actuaciones en las instalaciones de la empresa. A estas demandas se suman otras deficiencias señaladas por los representantes laborales, como la falta de aseos y la situación de los surtidores.

Comunicado Ayuntamiento de Almería

El Ayuntamiento de Almería, a través de la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha hecho un “llamamiento a la responsabilidad por ambas partes, trabajadores y empresa, para llegar lo antes posible a un acuerdo satisfactorio para todos y evitar los perjuicios que la huelga pueda provocar en los ciudadanos”.

Ante la convocatoria de paro por parte del Comité de Empresa de Alsa-Surbus, la edil afirma que el Consistorio “respeta las negociaciones entre empresa y trabajadores. Entendemos que los trabajadores quieran mejorar su situación laboral y que la empresa defienda su posición ante un conflicto que está judicializado”, pero ha pedido “altura de miras para llegar a un acuerdo” y “un esfuerzo conjunto para que se cumplan los servicios mínimos y los usuarios noten lo menos posible la huelga”.

De igual forma, ha mantenido reuniones tanto con responsables de la Universidad de Almería como con representantes del colectivo estudiantil para explicarles la situación y solicitar flexibilidad en los horarios de las clases y/o exámenes. Igualmente, ha dado traslado de la situación a la dirección del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los usuarios del autobús urbano que mientras dura la huelga planifiquen con tiempo los desplazamientos y, aquellos que tengan posibilidad, utilicen medios alternativos, como compartir vehículo o utilizar el servicio de alquiler de bicicletas municipal, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.