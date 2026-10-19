La DANA Adam se ceba con el campo almeriense

La DANA Adam se ha vuelto a cebar con el campo almeriense. El municipio de El Ejido ha sido el más afectado, con núcleos como Santa María del Águila y Las Norias, como los más afectados, aunque también en Roquetas de Mar y La Mojonera, hay daños en fincas e invernaderos, además de en cortijos, almacenes y empresas. Las cifras, provisionales, que maneja el Área de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido, son unas 100 hectáreas dañadas, "aún sin terminar las evaluaciones", según el concejal Manuel Martínez Molina. Daños por inundaciones en las fincas, en mayor o menor medida, anegaciones parciales, muros de contención dañadas, bandas de invernaderos también y mucha agua en caminos rurales y accesos a las fincas.

Desde las organizaciones agrarias COAG y ASAJA, en declaraciones a Onda Cero, aún no han podido contabilizar todos los daños, aunque si han pedido a los agricultores afectados por Adam que acudan a sus oficinas o a la OCA de La Mojonera, para realizar el informe de daños pertinente, con fotos y geolocalizado, por si es necesario a la hora de solicitar algún tipo de ayuda especial por los daños de esta DANA.

Mientras tanto la Junta de Andalucía ha asegurado que "está evaluando todos los daños, en contacto permanente desde la delegación en Almería con los ayuntamientos afectados", ha dicho el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco. El propio consejero ha remarcado que "esperamos que sean daños puntuales" y ha pedido tiempo para tener más datos concretos y conocer el estado de las fincas dañadas con más precisión. Pacheco ha asegurado que "cuando tengamos el balance definitivo de daños adoptaremos las mejores decisiones posibles de cara a paliar los daños que el temporal ha causado".