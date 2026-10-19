Detenido un segundo implicado en el crimen del hombre tiroteado en Pescadería

La Policía Nacional ha detenido al segundo implicado en la muerte de un hombre tiroteado el pasado viernes 16 de octubre en el barrio almeriense de Pescadería. El arrestado está considerado el presunto autor material del crimen.

Según fuentes policiales, la detención se practicó este domingo «sin incidencias» y se suma a la del primer implicado, arrestado el mismo viernes. Está previsto que ambos pasen a disposición judicial durante la mañana de este lunes.

Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima falleció tras recibir un disparo en el cuello y a que el homicidio podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la zona.

Este crimen se produjo apenas 48 horas después del asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza, ocurrido el miércoles 14 de octubre. En aquel caso, los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando la víctima salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Sector 20 de la capital almeriense.