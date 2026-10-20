Cuatro detenidos tras actuaciones contra la droga con más de 1.100 plantas de marihuana incautadas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en distintas operaciones contra la droga desarrolladas en Pechina, El Ejido y Gádor (Almería), que se han saldado con la intervención de más de 1.100 plantas de marihuana y medio kilo de hachís. Dos de los arrestos se han producido en un dispositivo paralelo de vigilancia en las vías de comunicación. Las actuaciones también han permitido detectar conexiones ilegales a la red eléctrica, que generan "situaciones de riesgo" en zonas residenciales, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

En Pechina, los agentes realizaban labores de vigilancia preventiva durante la madrugada del 18 de octubre, tras el incidente con arma de fuego ocurrido el día anterior. Durante la vigilancia, detectaron la "actitud sospechosa de un individuo que abandonaba apresuradamente una vivienda" y, tras identificarlo y realizar varias comprobaciones, lo detuvieron. El instituto armado ha aclarado que "esta actuación no está vinculada directamente con el tiroteo, sino que se detectó fruto de la intensificación de la vigilancia en la zona".

Por su parte, en El Ejido, los agentes registraron, con autorización judicial, un inmueble en el marco de una investigación por cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico.

Durante el registro, intervinieron más de 400 plantas de marihuana y diverso material necesario para su crecimiento. Algunas estaban en fase de secado y preparadas para su comercialización. La intervención se saldó con la detención de una persona.

Por último en Gádor, los agentes recibieron información sobre una posible plantación en una vivienda y detectaron indicios de cultivo intensivo de cannabis, además de una acometida ilegal a la red eléctrica. En el registro del inmueble localizaron más de 390 plantas de marihuana y diverso material destinado a su crecimiento. Además, en un dispositivo paralelo de prevención del tráfico de drogas y protección de la seguridad ciudadana en las vías de comunicación, los agentes detuvieron a otras dos personas que transportaban medio kilo de hachís oculto en un vehículo.