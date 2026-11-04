Localizan de madrugada a un hombre con Alzheimer desaparecido durante 12 horas en Almería

La Policía Nacional ha auxiliado a un hombre de avanzada edad con Alzheimer que llevaba unas doce horas desaparecido tras abandonar el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Fue localizado durante la madrugada del pasado 1 de noviembre en un paraje de difícil acceso, tendido en el suelo y con dificultades para moverse.

La búsqueda comenzó después de que el servicio de emergencias 112 alertara de la desaparición. Al mismo tiempo, un familiar acudió a dependencias policiales para comunicar lo ocurrido, lo que llevó a desplegar un dispositivo con cuatro dotaciones del Grupo de Atención al Ciudadano.

Desde la Sala 091 consiguieron contactar telefónicamente con el hombre. Sin embargo, su desorientación le impedía ofrecer referencias claras sobre dónde se encontraba. Tras media hora de conversación, los agentes lograron obtener algunos detalles que permitieron acotar la búsqueda entre las barriadas de Torrecárdenas y Piedras Redondas y el entorno del cementerio.

Finalmente, los agentes localizaron al desaparecido en un descampado próximo al perímetro del cementerio. Se encontraba muy débil, desorientado y con problemas de movilidad, por lo que no podía abandonar el lugar sin ayuda.

El hombre fue evacuado en ambulancia después de que los agentes lo trasladaran a pie hasta un punto desde el que pudiera ser atendido por los servicios sanitarios.