Detenida en Roquetas la madre de dos menores que denunciaron que iban a ser casadas a la fuerza

La Guardia Civil ha detenido a la madre de dos adolescentes de 16 y 17 años, de origen sirio, que denunciaron que sus progenitores pretendían obligarlas a contraer matrimonio en su país de origen. Las menores abandonaron por este motivo la vivienda familiar en el municipio almeriense de Roquetas de Mar y acudieron a Cruz Roja para pedir ayuda.

Fuentes del instituto armado han confirmado la detención de la madre tras la denuncia presentada el pasado mes de octubre, según ha publicado La Voz de Almería.

Las adolescentes también habrían denunciado presuntos malos tratos por parte de su padre y de sus hermanos varones. Por el momento, únicamente consta la detención de la madre.

Ambas fueron trasladadas a un centro de protección de menores, donde permanecen bajo el amparo de la Junta de Andalucía.