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Detenida en Roquetas la madre de dos menores que denunciaron que iban a ser casadas a la fuerza

Las jóvenes, de 16 y 17 años, denunciaron que sus progenitores querían obligarles a contraer matrimonio en Siria, su país de origen

Europa Press

Almería | (Publicado 06.11.2026 11:11)

Imagen de archivo de los juzgados de Roquetas de Mar
Imagen de archivo de los juzgados de Roquetas de Mar | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a la madre de dos adolescentes de 16 y 17 años, de origen sirio, que denunciaron que sus progenitores pretendían obligarlas a contraer matrimonio en su país de origen. Las menores abandonaron por este motivo la vivienda familiar en el municipio almeriense de Roquetas de Mar y acudieron a Cruz Roja para pedir ayuda.

Fuentes del instituto armado han confirmado la detención de la madre tras la denuncia presentada el pasado mes de octubre, según ha publicado La Voz de Almería.

Las adolescentes también habrían denunciado presuntos malos tratos por parte de su padre y de sus hermanos varones. Por el momento, únicamente consta la detención de la madre.

Ambas fueron trasladadas a un centro de protección de menores, donde permanecen bajo el amparo de la Junta de Andalucía.

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